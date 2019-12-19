NASA разгадало загадку "космической конфеты" в центре Млечного Пути

NASA опубликовало невероятно красивый снимок центра Млечного Пути, который напоминает "космическую конфету". Об этом сообщает CNN.

По словам ученых, в этом районе нашей галактики находится самое большое и плотное скопление гигантских молекулярных облаков. Они огромны и имеют низкую температуру и состоят из плотного газа и пыли, представляя из себя строительный материал для десятков миллионов звезд, подобных Солнцу.

В центре снимка находится легко различимая "карамельная трость", которая раскинулась на 190 световых лет. Она состоит из набора длинных тонких нитей ионизированного газа, излучающих радиоволны.

"Мы заинтригованы красотой этого изображения, оно экзотично. Когда ты видишь такое, то действительно чувствуешь, что столкнулся с особенными силами природы во вселенной", – заявил автор статьи, ученый из Университета Джонса Хопкинса Йоханнес Стагун.

Помимо этого, ученые также смогли идентифицировать несколько ключевых особенностей, которые подтолкнули их к новым выводам.

Ранее ученые считали, что звездообразование в центральной области проходило непрерывно в течение всей истории галактики. Но новые данные показали, что 80% звезд в центре галактики сформировались в самом начале.

Так, гигантский взрыв звездообразования вызвал более 100 тыс. взрыво сверхновых в этом районе Млечного Пути в первые годы его существования.

"Этот всплеск активности, который привел к взрыву более 100 тыс. сверхновых, вероятно, был одним из самых масштабных событий за всю историю Млечного Пути", – сообщил автор исследования Франциско Ногерас-Лара.

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