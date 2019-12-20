Facebook расследует утечку личных данных 267 миллионов пользователей

В Facebook заявили, что проверяют информацию об утечке личных данных 267 млн пользователей. Об этом сообщает AFP.

Днем ранее появилась информация о том, что украденная база содержала имена и номера телефонов пользователей. База данных была доступна для скачивания на одном из хакерских форумов.

"Мы изучаем эту проблему, но полагаем, что информация была получена до изменений, которые мы внесли за последние несколько лет, чтобы лучше защитить данные пользователей", – говорится в заявлении Facebook.

Так, согласно сообщение в блоге сайта Comparitech, в базе данных содержались имена пользователей, их ID и номера телефонов. После того, как была обнародована информация об утечке, украденная база перестала быть доступной.

Новая утечка произошла на фоне попыток Facebook восстановить доверие к соцсети и снизить обеспокоенность по поводу защиты данных пользователей. В начале 2019 года Facebook выплатил рекордный штраф в размере 5 млрд долларов за неправильное использование личной информации о пользователя.

Как ранее сообщал Фокус: