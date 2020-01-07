Телескоп TESS впервые обнаружил планету, которая вращается вокруг двух звезд

Ученые при помощи телескопа TESS обнаружили планету, которая вращается вокруг двух звезд.

Об этом сообщили в NASA.

Планета размером с Сатурн (приблизительно в 6,9 раз больше Земли) получила название TOI 1338 b. Она делает полный оборот вокруг звезд за 95 дней.

Звезды, в свою очередь, тоже вращаются вокруг друг друга. Одна из них – т.н. "холодный карлик". Вторая же похожа на наше Солнце (она на 10% больше единственной звезды в Солнечной системе).

Вместе они образуют бинарную систему TOI 1338, которая находится в 1300 световых годах от Земли.

Ученые смогли увидеть через TESS планету в тот момент, когда она проходила мимо двух звезд.

По данным ученых, планета вращается почти в той же плоскости, что и звезды, поэтому на ней регулярно можно наблюдать затмения.

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