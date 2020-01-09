Похожа на Землю. Телескоп NASA нашел свою первую планету в зоне обитаемости

Космический телескоп NASA под названием TESS обнаружил свою первую планету размером с Землю в зоне обитаемости звезды. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

По словам ученых, зона обитаемости обозначает расстояние от планеты до ее звезды, которое является максимально благоприятным для присутствия жидкой воды на поверхности. Именно в такой зоне находится обнаруженная планета TOI 700d.

Подобные планеты были ранее обнаружены в системе TRAPPIST-1 космическим телескопом NASA Kepler.

"TESS был специально разработан для поиска планет размером с Землю, вращающихся вокруг близлежащих звезд. Такие планеты легче всего отслеживаются с помощью больших телескопов в космосе и на Земле. Открытие TOI 700d является ключевым научным открытием для TESS. Подтверждение размеров планеты и зоны обитаемости – достижение для космического аппарата Spitzer, который вскоре завершит свою деятельность", – директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Пол Герц.

TOI 700 – это маленькая прохладная звезда-карлик класса М, расположенная на расстоянии более 100 световых лет в южном созвездии Золотая Рыба. Звезда имеет примерно 40% массы и размера Солнца и примерно половину его температуры поверхности.

Изначально звезда была классифицирована, как похожая на Солнце, так планеты на ее орбите казались больше и горячее, но ошибка была исправлена.

"Когда мы скорректировали параметры звезды, предполагаемые размеры ее планет сократились, и мы поняли, что самая крайняя из них оказалась размером с Землю, а также находилась в обитаемой зоне. За 11 месяцев наблюдений мы не увидели вспышек на звезде, что повышается вероятность того, что TOI 700d пригодна для жизни", – сообщила аспирантка Чикагского университета Эмили Гилберт.

Самая внутренняя планета TOI 700b имеет размеры Земли, она скалистая и выходит на орбиту каждые 10 дней. Средняя планета TOI 700с в 2,6 раза больше Земли, ее орбита составляет 16 дней и вероятнее всего, на ней доминирует газ. А TOI 700d самая крайняя планета, которая как раз и находится в зоне обитаемости. Она делает оборот вокруг своей звезды каждые 37 дней и получает от звезды 86% энергии от той, что Земля получает от Солнца.

В рамках будущих миссия ученые собираются выяснить есть ли на планетах атмосферы, а также их состав.

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