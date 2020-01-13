Электромобили Tesla начнут "разговаривать" с пешеходами

Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что в скором времени его электромобили начнут "разговаривать" с пешеходами. Об этом сообщил Маск в Twitter.

Так, электромобили Tesla с внешними динамиками, предположительно те, что были добавлены для соответствия требованиям к звуковым сигналам в ЕС и США, смогут обращаться к пешеходам и людям вокруг автомобиля.

Пока, Маск не рассказал, как будет работать система, но уже известно, что она будет поддерживать запись собственных звуков.

Скорее всего, не все автомобили Tesla смогут поддерживать подобную функцию, и возможно, водителю вряд ли удастся напрямую поговорить с прохожими, используя динамики.

Но все же звуковые сигналы могут пригодиться для больше удобства водителей или в качестве меры безопасности. Например, смогут предупредить невнимательного пешехода, а также спугнуть потенциального злоумышленника без личного вмешательства владельца автомобиля.

Как ранее сообщал Фокус: