Компания Tesla стоит больше, чем вместе взятые General Motors и Ford

Акции компании подорожали благодаря высоким производственным показателям

Текущая совокупная стоимость акции автопроизводителя Tesla стала больше, чем стоимость акций General Motors и Ford вместе взятых. Об этом сообщило агентство Reuters.

9 января на торгах акции компании Илона Маска подскочили на 5%, в результате ее рыночная капитализация достигла $88,2 млрд. Это на $2,2 млрд больше, чем общая капитализация General Motors и Ford.

При этом по объему выручки от продаж Tesla в разы уступает этим компаниям.

Акции Tesla дорожают благодаря прибыли в третьем квартале 2019 года, увеличению поставок авто и ускоренному запуску производства на новом заводе в Китае.

Компания за 2019 год поставила 367,5 тысяч своих электрокаров, что примерно на 50% превышает показатель 2018-го.

30 декабря Tesla начала продажу электрокаров Model 3, которые произведены на новом заводе в китайском Шанхае.

Как ранее сообщал Фокус: