Вода стала теплее: британец проплыл под антарктическими льдами, чтоб подтвердить изменения климата

50-летний Льюис Пью, профессиональный пловец из британского Плимута совершил рискованный заплыв в тоннеле под антарктическими льдами, чтобы указать на климатические изменения. Об этом пишет ВВС.

Во время заплыва на Пью были только шапочка, очки и плавки. Он рассказал, что пока плыл, то постоянно слышал треск тающего льда, а температура воды была выше нуля.

Хоть Антарктида и держит рекорд по самым холодным температурам, но пловец отметил, что наблюдал таяние льдов во время своего заплыва. Также он рассказал, что это был самый опасный и самый красивый маршрут в его жизни.

"Я видел все оттенки синего и голубого", - рассказал мистер Пью и отметил, что только 33-летний опыт позволил ему провести этот рискованный заплыв длительностью 10 минут и 17 секунд.

Все фото: Kelvin Trautman

Двумя годами ранее Пью проплыл вдоль пролива Ла-Манш, соединяющего Северное море с Атлантическим океаном. Свое плавание он посвятил проблеме увеличения количества мусора, в частности, пластика в океанах Земли. Длина Ла-Манша - 578 километров. Плавание продлилось 49 дней.

Как ранее писал Фокус:

Комитет ООН по правам человека заявил, что мировым правительствам будет запрещено депортировать климатических беженцев. Согласно новому руководству, страны не могут высылать беженцев домой, где их жизни может угрожать климатический кризис. По мнению экспертов, такое решение является первым в своем роде и представляет из себя "переломный момент" в юридической практике.