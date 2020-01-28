Ученые из Австралии научились печатать супертонкие дисплеи, как газеты

В Австралии ученые разработали новый тип электронного материала, который реагирует на прикосновения и намного тоньше современных экранов смартфонов. Об этом сообщает New Atlas.

Как ожидается, новая разработка получит широкое применение в мобильных устройствах следующего поколения. Очень тонкий и гибкий материал может изготавливаться в больших масштабах с использование рулонной обработки, как печатные газеты.

Ученые из Мельбурнского королевского технологического института экспериментировали с материалом, используемым в современных мобильных сенсорных экранах, так называемым оксидом индия и олова. Такой прозрачный материал обладает высокой проводимостью, но имеет свои недостатки, главным образом, он достаточно хрупкий. Команда исследователей попыталась исправить этот изъян и значительно уменьшить его толщину.

Новый супертонкий и гибкий материал. Фото: RMIT

"Мы взяли старый материал и преобразовали его изнутри, чтобы создать новую версию, которая будет чрезвычайно тонкой и гибкой. Вы сможете его согнуть, скрутить, и это будет стоить намного дешевле, чем нынешние технологии", – заявил ведущий исследователь доктор Торбен Даенеке.

Такого эффекта удалось достичь благодаря процессу, который называют печатью на жидком металле. Исследователи нагревают сплав индия и олова до 200°C, чтобы сделать его жидким, перед тем, как прокатать его по поверхности для получения нанотонких листов. Двухмерные листы изготовлены из тех же химических материалов, что и обычный оксид индия–олова, но внутри они имеют другую кристаллическую структуру, которая придает им уникальные возможности.

Команда ученых, занимающаяся разработкой материала. Фото: RMIT

Так, материал становится не только сверхгибким, но и более прозрачным, поглощая всего 0,7% света, в сравнении с 5–10%, поглощаемыми стандартным проводящим стеклом.

"Это означает, что мобильный телефон с сенсорным экраном, изготовленный из нашего материла, будет потреблять меньше энергии, увеличивая время автономной работы примерно на 10%", – рассказал Даенеке.

Также разработчики предполагают, что новый материал может быть использован для создания светодиодов, элементов солнечных панелей для "умных" окон и так далее.

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