Риск получить рак от курения обратим, главное – бросить, – журнал Nature

Ученые выяснили, что человеческие легкие обладают почти "магической" способностью восстанавливать повреждения, нанесенные курением, но лишь в случае, если человек бросает курить. Об этом сообщается в статье, опубликованной в научном журнале Nature.

Ранее считалось, что мутации, которые возникают в легких из-за курения и приводят к раку, являются необратимыми. Но результаты нового исследования показали, что несколько клеток избегают повреждения и в последствии, восстанавливают легкие.

Такой неожиданный эффект наблюдался даже у пациентов, которые курили пачку сигарет в день в течение 40 лет, прежде чем бросить курить.

По словам ученых, тысячи химических веществ в табачном дыме повреждают и мутируют ДНК в клетках легких, превращая их из здоровых в раковые. Большинство клеток, взятых из дыхательных путей курильщика, были мутированы табаком, причем в клетках содержалось до 10 тыс. генетических изменений.

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"Их можно рассматривать как мини-бомбы замедленного действия, ожидающих следующего удара, который заставит их прогрессировать до рака", – рассказала одна из исследователей из Университетского колледжа Лондона Кейт Гауэрс.

Но небольшая часть клеток все же осталась невредимой. Пока не ясно, как они избегают генетических мутаций, вызванных курением, но по словам исследователей, здоровье клетки словно "находятся в ядерном бункере".

После того, как человек бросает курить, именно эти сохранившиеся клетки растут и заменяют поврежденные клетки в легких. У бросивших курить до 40% легких выглядели также, как и у тех, кто никогда в жизни не курил.

"Мы были совершенно не готовы к такому открытию. Существует популяция клеток, которые магическим образом восстанавливают слизистую оболочку дыхательных путей", – заявил доктор Питер Кэмпбелл из исследовательского института Сенгера.

Ученым все еще предстоит выяснить, какой объем легких может восстановиться таким путем. Также исследование было сосредоточено на основных дыхательных путях, а не на небольших структурах, таких как альвеолы.

Как ранее сообщал Фокус: