В Шотландии испытали "зеленую" ракету, летающую на переработанном пластике

Частная космическая компания из Шотландии Skyrora провела испытания своего нового ракетного двигателя, использующего "зеленое топливо" в виде пластиковых отходов. Об этом сообщает Forbes.

Компания, базирующаяся в Эдинбурге, заявила, что на прошлой неделе на полигоне в Шотландии успешно прошли испытания "экологически чистого ракетного двигателя на жидком топливе", сам двигатель был распечатан на 3D-принтере. Двигатель Leo 3,5 кН предназначен для использования в ракете Skyrora XL. Первый орбитальный запуск состоится в 2022 году.

Используемое в ракете топливо называется Ecosene. В компании утверждают, что двигатель может получать 600 кг необходимого керосина из 1000 кг определенных пластиковых отходов в течение 24 часов. В Skyrora говорят, что в процессе производится на 45% меньше парниковых газов, чем традиционное ракетное топливо керосин RP-1.

"Мы используем наш двигатель первой ступени для проверки нового вида топлива, которое мы производим. Оно изготовлено из неперабатываемого пластика, который в противном случае, мог лежать на свалке, но теперь помогает в развитии космической индустрии Британии", – заявил технический директор Skyrora Джек-Джеймс Марлоу.

В течение недели Skyrora проводила многократные 30-секундные испытания своего двигателя, вначале на обычном керосине, а затем переключилась на новое топливо Ecosene.

Двигатель Leo будет использоваться для первой ступени трехступенчатой ракеты Skyrora XL высотой 22 метра, которая будет способна доставлять малые полезные нагрузки на высоту около 500 км над Землей.

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