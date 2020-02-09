Создана математическая модель. Ученые назвали новые сроки пикового распространения коронавируса

В Китае вспышка коронавируса может достичь своего апогея во второй половине февраля. Об этом сообщает Bloomberg.

К такому выводу пришли ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней, составив математическую модель распространения вируса. Модель была создана на основе данных о заболевании из Ухани и провинции Хубэй, где расположился эпицентр вспышки.

"Ситуация достаточно неопределенная, а потому точную дату назвать сложно. Но исходя из имеющихся данных, можно предположить, что на пике в Ухане заболеет около 5% жителей этого города, то есть примерно 500 тысяч человек", – заявил соавтор модели Адам Кухарский.

Такие цифры, озвученные исследователями, значительно превышают официальные данные, по которым в мире заразились вирусом более 37 тыс. человек. По словам экспертов, официальные цифры очень занижены, так как коронавирус, протекающий в легкой форме, был выявлен далеко не у всех.

Согласно официальным данным, за последние сутки в Китае умерли от коронавируса 89 человек, а за все время вспышки смогли вылечиться – 2649 пациентов.

Как ранее сообщал Фокус:

30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.

При этом в ВОЗ уточнили, что вспышка коронавируса - это еще не пандемия.