Пожары, наводнения и засуха. Ученые показали, что ждет Европу в этом столетии

Новые подробные карты наглядно показали климатические катастрофы, которые ждут Европу к концу столетия. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Европейского агентства по окружающей среде (ЕАОС), среднее повышение уровня моря на один метр к концу столетия, будет означать, что 90% территории британского города Халл уйдет под воду, еще пять городов в Британии уйдут под воду на 40%.

В Северном море голландские города, включая Гаагу, Роттердам и Лейден, по прогнозам, столкнутся с сильными наводнениями из-за повышения уровня моря в среднем на 1 м. Такая ситуация сложится, если глобальная температура повысится на 4-6 градусов выше индустриального уровня.

Карта с зонами наводнения

Составленная модель не учитывает масштабных мер по предотвращению наводнений в Нидерландах, но многие другие страны таких мер вовсе не предпринимают.

В это же время, на обширных территориях в Испании, Португалии и Франции будет вестись борба с опустыниванием. В наиболее подверженных регионах количество засух увеличится в 2,5 раза при худшем сценарии.

Жаркое лето увеличит риск лесных пожаров, которые достигли рекордных уровней в Швеции еще в 2018 году. Если повышение температура превысит 4 градуса, то Франция, юг Германии, Балканы и Северный полярный круг подвергнутся значительному риску пожаров. Но самой высокой пожарная опасность останется на юге Европы.

Дальше на север зимы станут более влажными. Повышение температуры на 2 градуса будет означать, что в центральной и восточной Европе может резко увеличиться количество "сильных дождей", которые будут наблюдаться осенью и зимой к концу века.

Прогнозируемые изменения по сильным осадкам зимой и летом.

В некоторых районах центральной и восточной Европы прогнозируется увеличение количества проливных дождей на 35%.

Несмотря на то, что климатические данные были опубликованы ранее, впервые агентство ЕС отобразило их на картах.

"Это неотложный вопрос, и нам нужно действовать сейчас", – заявил эксперт ЕАОС по воздействию изменения климата и адаптации Блаж Курник.

По его словам, даже если странам удастся ограничить рост глобальной температуры, находящийся в атмосфере СО2 все равно будет оказывать влияние.

"Число экстремальных явлений и повышение уровня моря будут продолжать расти в течение следующих десятилетий, а то и столетий. Повышение уровня моря может быть особенно проблематичным, так как оно растет за счет ранних выбросов и текущей концентрации парниковых газов", – добавил Курник.

В агентстве сообщают, что правительствам необходимо сосредоточиться на адаптации к неизбежному глобальному потеплению.

"Адаптация имеет решающее значение в ближайшие два десятилетия этого века. Даже если нам удастся удержать повышение температуры в пределах 2 градусов, дальнейшая адаптация будет иметь решающее значение для последующих десятилетий", – говорится в отчете.

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