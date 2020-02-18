Киберсаранча на страже. Ученые усовершенствовали насекомых для поиска взрывчатки

В США ученые научились использовать саранчу для обнаружения взрывчатки, как это делают собаки-нюхачи. Об этом сообщает New Scientist.

Исследователи из Вашингтонского университета в Миссури изучили обонятельные чувства американской саранчи Schistocerca americana. Оказалось, что нейронные обонятельные рецепторы в антеннах у насекомых обнаруживают химические запахи в воздухе. Нейроны посылают электрические сигналы в часть мозга насекомого, известную как антеннальная доля. Каждая антенна саранчи имеет приблизительно 50 тыс. таких нейронов.

Для проверки способностей насекомых, команда подавала на антенны пары различных взрывчатых материалов, а также простой пар и фермент из миндального масла.

Вживив электроды в антенны саранчи, исследователи выяснили, что при воздействии взрывчатых веществ реагировали разные группы нейронов. В ходе анализа электрических сигналов стало ясно, что насекомые различают пары взрывчатых веществ от безопасных.

Для передачи данных команда оснащала насекомых легкими сенсорными рюкзаками. Они передавали по беспроводной связи электрическую активность антеннальных долей на компьютер.

На протяжении 7 часов саранча отлично справлялась с обнаружением взрывчатки, пока не обессилела. Насекомые даже смогли определять места с самой большой концентрацией взрывчатых веществ.

Также команда проверила эффект объединения информации от нескольких насекомых. Так, нейронная активность от семи Schistocerca americana с точностью до 80% обнаруживала взрывчатку, в сравнении с 60% для одного насекомого.

Проект финансируется Управлением военно-морских исследований США. Исследователи считают, что саранчу можно использовать в целях внутренней безопасности.

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