Человечество найдет внеземной разум быстрее, чем бактерии на других планетах, – эксперт SETI

Ведущие ученые проекта по поиску внеземных цивилизаций SETI говорят, что у человечества больше шансов отыскать разумную внеземную жизнь, чем простейшие ее проявления. Об этом сообщает Forbes.

"В гонке по поиску жизни за пределами Земли участвуют две лошади. Первая – это поиск химических следов на других планетах, а второй – поиск внеземного разума. У разумной жизни есть преимущество, так как она может быть обнаружена по всей галактике", – заявил эксперт SETI из Калифорнийского университета в Беркли Эндрю Симион.

По его словам, поиск более простых форм жизни, которые предположительно более распространены, на самом деле весьма ограничен. Проблема в том, что доступные сейчас технологии ограничивают поиски в Солнечной системе и близлежащих звездах.

"Мы никогда не сможем сказать наверняка, что метан или аналогичные химические вещества, которые будут обнаружены, действительно являются результатом жизнедеятельность живых существ. Все сводится к статистике – базовая жизнь может быть достаточно распространенной, но очень мало шансов ее отыскать", – говорит ученый.

С другой стороны, разумная жизнь может посылать доказательства своего существования в космос со скоростью света в виде радиоволн, лазерных импульсов или других форм электромагнитного излучения. Ученые SETI все чаще ищут такие сигналы, которые не могут быть созданы природой. Например, признаки инопланетных технологий – техносигнатур.

По мнению Симиона, в ближайшее десятилетие шансы человечества отыскать внеземную жизнь вырастут на три порядка, чем в 2010-х годах.

"Мы наблюдаем резкий рост количества обсерваторий и ученых, работающих в этой области", – пояснил эксперт.

Правда, он также подчеркнул, что если люди найдут простейшие формы жизни раньше, чем обнаружат внеземные сигналы, то это подтвердит мрачную гипотезу. Она заключается в том, что жизнь во вселенной многочисленна, но редко существует достаточно долго, чтобы научиться выходить за пределы собственного мира.

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