Ученые открыли саркофаг мифического основателя Рима, рожденного от бога Марса
Ученые открыли гробницу, которая почиталась древними римлянами, как место упокоение одного из основателей Рима Ромула. Об этом сообщает Live Science.
По мнению археологов, подземная гробница и храм, построенный вокруг нее, датируются 6 веком до нашей эры. Так, древние римляне считали, что в гробнице покоились останки основателя Рима. Но недавно открытый саркофаг, который обнаружили ученые, оказался абсолютно пуст.
В подземном святилище находится алтарь, посвященный Ромулу, рассказывает директор Археологического парка Колизей Альфонсина Руссо. Вход в гробницу спрятан на северо-западе Форума, под зданием Сената. Сама же гробница была расположена под местом, где когда-то был Комициум – место народного собрания на Римском Форуме, где проводились голосования на общественных собраниях.
Саркофаг Ромула. Фото: Parco Colosseo
Гробница также расположена рядом с древней святыней, вымощенной черным мрамором, обозначающее место, где членами Сената был убит Ромул.
По словам ученых, подземное святилище "расположено в очень символическом месте для политической жизни Рима".
Руссо отмечает, что длина саркофага, найденного пустым, составляет 1,4 метра, он был сделан из легкого вулканического камня, добытого на Капитолийском холме рядом с Форумом.
Гробница под ступенями Курии была найдена еще в начале 20-го века. Недавно подземный участок был обследован с помощью 3D-лазерного сканирования. Раскопки возобновятся в конце апреля, когда археологи намерены исследовать большую часть захороненного участка.
Ромул якобы был легендарным основателем Рима, который жил в 8 веке до нашей эры, но большинство историков считают, что Ромул является всего лишь мифом и никогда не существовал на самом деле.
Согласно легенде, Ромул и его брат-близнец Рем принадлежали к роду царей Альба-Лонги и были детьми весталки Реи Сильвии и бога Марса. Родились в результате тайной и противозаконной связи, были брошены на берегу реки, где их выкормила волчица.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Британии нашли древнеримское кладбище. На кладбище найдены тела женщин, мужчин и детей. Каждое захоронение представляет из себя своеобразный каменный саркофаг, закопанный в землю.
- А возле ресторана в центре Лиссабона нашли древнеримский некрополь. На кладбище нашли десятки хорошо сохранившихся скелетов, а также керамическую посуду и монеты.