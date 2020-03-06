Ученые открыли новый вид глубоководных существ с пластиком в организме
Ученые открыли новый вид глубоководных морских существ и назвали его в честь пластика, который был найден внутри них. Об этом сообщает Forbes.
Обнаруженный вид амфипод, мелких и средних ракообразных был назван Eurythenes plasticus. Существо, похожее на креветку, было поймано на глубине 6 тыс. метров в Марианской впадине в Тихом океане, самой глубокой точке на Земле, достигающей 11 тыс. метров.
Eurythenes plasticus был назван в честь частиц полиэтилентерефталата, которые обнаружились в кишках ракообразного. Полиэтилентерефталат (PET) представляет из себя распространенную пластиковую смолу, использующуюся в волокнах для одежды, упаковках для пищевых продуктов и бутылках.
Таким образом, авторы открытия надеются привлечь внимание к растущей проблеме пластического загрязнения и его воздействия на окружающую среду.
"Мы просто хотим сказать, что сейчас находимся в ситуации, когда обнаруживаем новый вид из неизведанной среды обитания, и он уже загрязнен пластиком", – говорит ведущий автор статьи Алан Джеймисон.
По словам исследователя, пластик в море оставляет загрязняющие вещества и тонет, где его съедают глубоководные существа, что в итоге, снижает их репродуктивную способность.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Китае представили 5-летний план по запрету одноразового пластика. В стране собираются отказаться от пластиковых пакетов, которые тоньше, чем 0,025 миллиметров.
- А проект Ocean Cleanup отправил на берег первую партию мусора, собранного в Тихом океане. Улов включает в себя гигантские сети-призраки и микропластик размером до миллиметра.