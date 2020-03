По доллару за штучку. Искусственный интеллект научили генерировать обнаженные "фото"

Cоздатели cтартапа These Nudes Do Not Exist обучили нейронную сеть создавать с помощью ИИ несуществующие в реальности изображения обнаженных женщин.

Об этом пишет Vice.

"Мы смогли успешно задействовать свои технические знания и возможности, чтобы использовать технологию GAN (генеративно-состязательной нейронной сети) для создания ню-контента. Проанализировав рынок, мы не нашли в этой нише большую конкуренцию, и поэтому решили открыть наш стартап всему миру", – рассказали создатели стартапа, пожелавшие остаться неизвестными.

Все созданные нейросетью картинки показаны с водяным знаком, который, по заверению разработчиков, будет убран после оплаты. За работу создатели создатели просят один доллар с картинки.

Команда стартапа рассказала, на каких данных обучается нейросеть: текущая база данных полностью женская, в основном 20-40 лет, цвет кожи женщин – белый.

"Это было не из-за какого-либо выбора с нашей стороны, а потому, что именно так хорошо классифицировались наборы данных. Мы были очень осторожны, чтобы использовать только фотографии, которые есть в свободном доступе, или авторитетные источники данных, за доступ к которым заплатили", – говорят разработчики.

По их словам, создание "несуществующих" мужчин плаинуется, но, как говорят создатели алгоритма, на мужские обнаженные фотографии не так много спроса.

Отметим, после появления новостей об этом стартапе сайт не выдержал напора посетителей и перестал работать корректно.

