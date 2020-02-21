Искусственный интеллект нашел мощный антибиотик, убивающий самые опасные бактерии

Во время испытаний препарат уничтожил целый ряд устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий

Искусственный интеллект помог ученым обнаружить мощный антибиотик, который убивает одни из самых опасных бактерий, устойчивых к препаратам. Об этом сообщает The Guardian.

По словам исследователей, найденный препарат работает иначе, чем существующие антибактериальные лекарства, и является первым в своем роде, обнаруженным ИИ в больших цифровых библиотеках фармацевтических препаратов.

Во время испытаний препарат уничтожил целый ряд устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий, в том числе Acinetobacter baumannii и Enterobacteriaceae. Последние являются высокоприоритетными патогенами, которые ВОЗ называет "критическими".

"Я считаю, что это один из самых мощных антибиотиков, которые были обнаружены на сегодняшний день. Он обладает поразительной силой против широкого спектра устойчивых к антибиотикам патогенов", – рассказал биоинженер из команды Массачусетского технологического института Джеймс Коллинз.

По словам экспертов, устойчивость к антибиотикам возникает, когда бактерии мутируют и эволюционируют, чтобы обойти механизмы, используемые препаратами для их уничтожения.

Для поиска новых антибиотиков, ученые сперва обучили ИИ алгоритму, чтобы он мог идентифицировать виды молекул, которые убивают бактерии. Программе была предоставлена информация об атомных и молекулярных особенностях почти 2500 лекарств и природных соединений, а также о том, насколько эффективно вещество блокировало рост бактерий E.coli.

После создания нужных алгоритмов, команда обратилась к огромной цифровой базе данных, содержащей около 1,5 млрд соединений. В ней искусственный интеллект, спустя три дня, обнаружил 23 потенциальных антибиотика, из которых два оказались особенно сильнодействующими.

Теперь ученые намерены продолжать поиски в имеющейся базе данных.

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