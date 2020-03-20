Как мозг у млекопитающего. Intel представил нейроморфную вычислительную систему

Компания Intel представила мощную "нейроморфную" вычислительную систему Pohoiki Springs, которая сравнима с мозгом небольшого млекопитающего. Об этом сообщает New Atlas.

Так, ученые создают компьютерные чипы, которые работают аналогично мозгу, используя искусственные нейроны и синапсы. Представленная система содержит в себе 100 млн нейронов, что ставит ее в один ряд с мозгом маленького млекопитающего.

По словам ученых, традиционные компьютерные чипы отлично справляются с быстрой обработкой огромных числе, но они не слишком хороши в решении абстрактных проблем.

Машинное обучение является новой формой искусственного интеллекта, целью которого является решение задач вышеупомянутого типа. Обучая систему на тысячах или миллионах примеров, она учит необходимые для работы шаблоны.

Именно с такой вычислительной системой экспериментирует Intel. Нейроморфный процессор Loihi содержит 130 000 искусственных нейронов и 130 миллионов синапсов и функционирует как человеческий мозг.

Традиционные компьютеры обрабатывают информацию в одной области, а затем передают ее в другую для хранения. Но Loihi, подобно мозгу, выполняет обе функции в одном месте, экономя при это время и энергию. Кроме этого, микросхема со временем может перестраивать соединения, что еще больше повышает эффективность.

В компании говорят, что Loihi в 1000 раз быстрее и в 10 000 раз эффективнее при выполнении определенных задач, чем обычные процессоры. Совсем недавно, например, его начали использовать для идентификации и классификации запахов в новой форме электронного носа.

Система Pohoiki Springs была разработана для использования нейроморфных процессоров. Она состоит из 768 чипов Loihi в одном блоке размером с пять стандартных серверов. Таким образом, число нейронов увеличивается до поразительных 100 млн. Система работает на довольно небольшом количестве энергии, в отличие от других серверов, потребляющих энергию.

" Pohoiki Springs увеличивает масштаб нашего нейроморфного исследовательского чипа Loihi более чем в 750 раз, работая при уровне мощности менее 500 Вт. Система позволяет нашим партнерам по исследованиям изучить способы ускорения рабочих нагрузок, которые сегодня работают медленно на традиционных архитектурах, включая системы высокопроизводительных вычислений (HPC)", – говорит директор INRC Майк Дэвис.

Согласно заявлению Intel, систему Pohoiki Springs можно использовать во многих областях вычислительной техники, таких как определение оптимальных путей для направления движения или доставки, минимизация рисков при возврате портфеля акций или расписание авиакомпаний.

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