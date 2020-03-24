В Австралии нашли окаменелость "древнейшего предка всех существ"

В Австралии обнаружили окаменелость червеобразного существа, которое жило более полумиллиарда лет назад и, по мнению ученых, является «древнейшим предком всех живых существ. Об этом пишет Daily Mail.

Существо получило название Ikaria wariootia, оно было от двух до семи миллиметров в длину, имело два отверстия на концах туловища, соединенных кишкой. Такая симметрия была важна для эволюции, так как позволяла существу двигаться целенаправленно.

Ранее ученые находили окаменелые следы данных существ, но никогда их самих, пока не использовали трехмерный лазер, чтобы изучить то, что могло остаться в норках, рядом со следами. Так Икария и была обнаружена.

Профессор Дрозер из Калифорнийского университета считает, что существо закапывалось в песок в океане в поисках органических частиц, которые служили ему пищей, что указывает на элементарные сенсорные способности.

Как ранее писал Фокус:

Канадские ученые обнаружили фрагмент древнего континента, который показал, что он был на 10% больше, чем предполагалось. Открытие было сделано во время изучения образцов алмазов с острова Баффинова Земля, покрытой ледниками суши около Гренландии. В исследуемых образцах были обнаружены остатки Северо-Атлантического кратона.