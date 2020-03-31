Мастерская Железного человека. Как выглядит современный безопасный "умный дом"

Мой дом — моя крепость. Этот правовой принцип давно перешёл в разряд крылатых выражений и частенько вспоминается людьми, когда речь заходит об их жилищах. Но в нынешнем веке представление о доме круто меняется. Теперь он кажется не столько монументальным строением, обнесённым каменной стеной, сколько мастерской Железного человека, где техника и бесплотные голосовые помощники выполняют большинство рутинных задач, оставляя жильцам больше свободного времени.

По стопам Брэдбери

Идея жилища, наполненного автоматизированными системами, решающими бытовые задачи, была озвучена широкой публике в 1950-х. Как это нередко бывает, исходила она от писателей-фантастов, склонных подхватывать любопытные инновации, замыслы и создавать на их основе собственную реальность.

В 1950 году Рэй Брэдбери опубликовал рассказы «Будет ласковый дождь» и «Вельд», в которых фигурировали дома, наполненные бытовой техникой, управляемой компьютерами. Это можно было бы списать на фантазию автора, но уже тогда появились энтузиасты, которые пытались воплотить её в жизнь.

В том же году в журнале «Популярная механика» вышла статья о доме изобретателя Эмиля Матиаса из Мичигана. «Для обычного посетителя жилище Матиаса ничем не отличается от любого другого американского дома, но лишь до тех пор, пока Матиас не нажимает выключатель, и тогда всё оживает», — гласил материал.

Изобретатель установил у себя такое количество автоматических систем, что его дом и вправду мог показаться живым. Ежедневно в 06:00 у него включалось радио, которое в 22:00 выключалось. В выходные расписание немного сдвигалось, чтобы жильцы могли чуть дольше поспать и позднее лечь. Окна у Матиаса могли закрываться сами, если начинался дождь. Каждую ночь дом автоматически ставился на сигнализацию, а утром она отключалась.

В распоряжении Матиаса тогда не было Wi-Fi, смартфона и других гаджетов, а системы в доме контролировались многочисленными выключателями, реле и часами. Так изобретатель показал, что технике по силам сделать жизнь человека более беззаботной даже на бытовом уровне. Хотя желающих повторить решения Эмиля и сделать их общедоступными тогда не нашлось.

Первый шаг навстречу «умному дому» в современном представлении сделал в 1990 году американский программист Джон Ромки. Через интернет он подключил тостер к компьютеру, а на выставке Interop приготовил перед публикой пару тостов, активировав прибор дистанционно. Эта маленькая демонстрация послужила ранним доказательством более широкой концепции, озвученной только в 1999-м Кевином Эштоном, бренд-менеджером Procter & Gamble. В попытке повысить эффективность цепочки поставок компании он предложит создать сеть датчиков, которые автоматически собирали бы информацию о наличии товара на складских полках. А чтобы руководство не зарубило идею, Эштон выберет громкое название «интернет вещей».

К настоящему времени термин прижился, а концепция применяется в логистике, медицине, строительстве, аграрном секторе и многих других отраслях. Им можно описать любую систему, объединяющую в себе сенсоры (камеры, термометры, акселерометры и т. д.), программное обеспечение, сетевое подключение и аппаратное обеспечение для хранения и анализа данных. Под такое описание подходят и системы «умного дома».

Примерно в то же время, когда «интернет вещей» получил своё название, начали появляться и товары для обустройства «умного жилища». Например, в 2000-м LG представила подключаемый к интернету холодильник, который отслеживал наличие продуктов, напоминал о сроках годности и даже обладал встроенным MP3-плеером.

За ним последовали многие другие товары, а следующим поворотным моментом в развитии «умного дома» стал выход термостата Nest в 2011 году. Он не только подключался к интернету и мог управляться удалённо при помощи смартфона, но также обладал способностью учиться.

Продукт компании Nest оказался настолько успешным, что его перспективы увидел «Гугл», купивший производителя термостатов через три года после запуска продукта на рынок. К тому времени на пороге уже появился новый тренд. В «умном доме» стали селиться виртуальные помощники: Google Assistant, Siri от Apple и Alexa от Amazon.

Связанные одной сетью. При помощи смартфона можно открыть замок, включить бойлер и подогреть еду (фото: Getty Images)

Оказавшись в центре экосистемы «умной домашней техники», они дали возможность включать свет, закрывать замки, запрашивать сводку новостей или включать музыку лишь при помощи голосовых команд. С ними управление «умным домом» стало не только простым, но и крутым.

Во-первых, это круто

Этот фактор действительно важен потребителям. По крайней мере в США. Согласно опросу, проведённому в прошлом году компанией SmartMark Communications, более 30% американцев готовы покупать технику для «умного дома» именно потому, что это круто. Таких потребителей больше, чем тех, кто скорее руководствуется соображениями безопасности или комфорта.

Какими бы ни были причины, количество устройств для «умного дома» неуклонно растёт. По оценкам консалтинговой компании Strategy Analytic, всего через три года в мире будет насчитываться более 300 млн домов хотя бы с одним таким девайсом. Количество «умных» посудомоек, холодильников, лампочек, систем безопасности и прочей «умной техники» достигнет 6,4 млрд единиц.

Ожидается, что и сама технология шагнёт вперёд. Сегодня можно дистанционно настраивать яркость освещения, фиксировать случаи открывания и закрывания дверей, следить на экране смартфона за тем, что происходит в помещении. Дом может самостоятельно проанализировать качество воздуха и запустить при необходимости систему вентиляции или перекрыть воду в случае протечки. Это уже немало, но в будущем развитие искусственного интеллекта позволит создавать системы, способные отслеживать повадки жителей и подстраиваться под них, координируя действия нескольких устройств. Такое жилище будет само понимать, какую музыку, температуру и уровень освещения предпочитает человек. Оно даже сможет настраивать технику, если уловит у жильца повышенный уровень стресса, а также будет в состоянии давать рекомендации по вопросам здоровья и диеты.

Но хоть перед «умным домом» и разворачивается светлое будущее, в настоящем у него хватает и проблем, и рисков.

Проникновение со взломом

Как уже упоминалось, один из столпов «умного дома» — сетевое подключение. Сегодня объединять те самые миллионы различных устройств можно через Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee и другие способы связи. Как правило, разнообразие — это хорошо, но в данном случае оно играет против потребителей. Ведь задача собрать систему, в которой все девайсы «разговаривают» на одном языке и могут работать сообща, существенно усложняется.

Эта проблема не один год ставила палки в колёса «умного дома», но в 2019-м наметились перемены к лучшему. Amazon, Apple, Google и другие производители смарт-девайсов объединились с целью разработать единый стандарт подключения. Проект получил название Connected Home Over IP, что недвусмысленно намекает: новый стандарт будет основан на интернет-протоколе (IP).

Удастся ли новому альянсу осуществить задуманное, ещё предстоит увидеть, но сам факт сотрудничества между заклятыми соперниками внушает оптимизм. Незадолго до анонса проекта Amazon уже пыталась сблизиться с конкурентами, предложив сделать так, чтобы в одной «умной колонке», выступающей центральным хабом «умного дома», могли уживаться несколько голосовых ассистентов. Однако Apple и Google от этого предложения отказались.

Но даже если от многообразия стандартов получится избавиться, другая проблема всё равно останется. Подключая свою технику к интернету, её владелец рискует столкнуться со взломщиками, пользующимися не масками и отмычками, а компьютерами.

Это могут быть как шутники, которым кажется забавным напугать неизвестных жильцов объявлением о ядерном ударе или призвать их подписаться на канал популярного блогера на «Ютубе», так и злоумышленники, которым глупые розыгрыши не нужны. Речь идёт о смарт-замках на входных дверях, камерах и микрофонах, позволяющих вести удалённую слежку, о других устройствах, собирающих данные, при помощи которых можно составить представление о привычках их владельца.

При этом количество кибератак на устройства в «интернете вещей» растёт вместе с их популярностью. Согласно исследованию «Лаборатории Касперского», только в прошлом году на них совершено более 100 млн атак. Это в семь раз больше, чем за аналогичный период 2018-го. «Судя по возросшему числу атак и настойчивости преступников, можно сказать, что «интернет вещей» — благодатная почва для злоумышленников, использующих даже самые примитивные методы вроде угадывания комбинации пароля и логина», — отмечал тогда Дэн Деметр, специалист по исследованиям безопасности в «Лаборатории Касперского».

Не все атаки направлены на «умный дом», но этот сегмент «интернета вещей» выглядит соблазнительным для злоумышленников. По оценкам компании Avast, примерно в 40% жилищ в мире, оснащённых более чем пятью смарт-девайсами, минимум одно устройство уязвимо. Этого достаточно, чтобы поставить под угрозу всю домашнюю систему.

Поскольку полностью обезопасить «умный дом» в ближайшем будущем не выйдет, эксперты рекомендуют подбирать надёжные пароли и свой выбор останавливать на солидных брендах, которые отслеживают уязвимости в своих продуктах.

То, что ещё 70 лет назад было фантазией писателей, сегодня стало реальностью. Не повсеместной, не лишённой проблем и изъянов, но вполне осязаемой. И, возможно, не за горами то время, когда наши дома станут не просто крепостью, но чем-то вроде членов семьи, заботящихся о комфортности нашего быта.