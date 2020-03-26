Гориллы в опасности. Ученые считают, что приматы могут заразиться коронавирусом

Эксперты по сохранению больших приматов, считают, что ближайшие родственники человека также могут быть уязвимы для COVID-19 и требуют принять меры. Об этом пишет ВВС.

Учены написали коллективное письмо, в котором утверждают, что дикие гориллы, орангутаны и шимпанзе вполне вероятно могут заразиться коронавирусом от человека.

Они и так страдают от браконьеров, потери естественной среды обитания, когда вырубают леса, но вирусы также представляют угрозу.

Гориллы/Фото: ВВС

Ученые считают, что нынешняя вспышка коронавируса требует предельной осторожности и внимания.

"Мы не знаем, как на них влияет COVID-19, и это означает, что мы должны снизить риск заражения", - говорит профессор Серж Вич из Ливерпульского университета, Великобритания, один из ученых, подписавших письмо.

Снизить риск можно, прекратив туризм в места обитания приматов, когда границы снова откроют, сократить научные исследования с использованием приматов и всяческие работы в лесах, где обезьяны обитают, словом, минимизировать вероятность близкого контакта человека и примата.

Хотя многие заболевания не затрагивают приматов, но ранее исследования показали, что шимпанзе могут болеть ОРВИ, а лихорадка Эбола убила тысячи шимпанзе и горилл.

Самец шимпанзе/Фото: Issouf Sanogo

Если опасения ученых подтвердятся, то контакт с зараженным COVID-19 может полностью уничтожить популяцию орангутанов Tapanuli на острове Суматра. Сейчас в дикой природе их осталось менее 800 особей.

Орангутан в лесах Суматры/Фото: ВВС

Детеныши бонобо/Фото: Lola ya Bonobo

Также в опасности гориллы, бонобо, или карликовый шимпанзе, и обычный шимпанзе.

Как ранее писал Фокус:

Маленькие дети до двух лет, которые еще не научились говорить, общаются почти так же, как человекообразные обезьяны. Ученые сравнили самые популярные жесты, которые используют для общения дети в возрасте от 8 месяцев до 2 лет, с жестами шимпанзе и горилл в возрасте от 1 года до 50 лет. У этих обезьян нет речи, но они могут коммуницировать друг с другом с помощью около 80 жестов.