По $100 за штуку. Американские инженеры разрабатывают доступные аппараты ИВЛ

Пандемия COVID-19 выявила острую необходимость не только в масках и антисептиках для рук, но и в аппаратах искусственной вентиляции легких. Даже автопроизводители изъявили готовность выпускать аппараты ИВЛ, но у инженеров из Массачусетского технологического института (MIT) иной подход. Они решили, что восполнить нехватку можно, создав более доступное устройство и простое в производстве устройство, которое могло бы быстро разойтись по миру. Как раз над таки коллектив MIT работает в настоящее время, передает World Economic Forum.

Прототип устройства уже готов. В его основе лежит мешок Амбу, который используется для искусственной вентиляции легких. Поскольку в действие он приводится вручную, он не предполагает длительного использования и используется в экстренных ситуациях, пока не появится возможность подключить пациента к полноценному аппарату ИВЛ.

В MIT решили, что руки медиков вполне можно заменить механической системой, способной сжимать и разжимать качающий воздух мешок в течение продолжительного времени. А частоту и уровень давления может регулироваться программой.

Разработка MIT обещает быть куда более доступной, чем традиционные аппараты ИВЛ. Их стоимость может достигать $30 тысяч, тогда как в устройстве инженеров из Массачусетса используются комплектующие на общую сумму примерно в $100.

В настоящее время коллектив MIT занимается совершенствованием и тестами системы. При этом всю информацию по проекту они выкладывают в открытый доступ в расчете на то, что другие медики и инженеры смогут работать над ним параллельно, повышая шансы на скорое завершение работы над устройством.

Они особо подчеркивают, что на их аппарат нельзя вешать ярлык "сделай сам". Работать над его созданием, а также заниматься производством и, конечно, использованием должны исключительно специалисты из медицинской и инженерной отрасли.

Примечательно, что идея создания подобного аппарата посетила не только команду MIT. Virgin Orbit, одна из компаний Ричарда Брэнсона, собирающаяся заняться запуском спутников, готовится начать производство схожего устройства, состоящего из мешка Амбу и системы сжимания. Глава отдела спецпроектов Virgin Orbit Уилл Померанц признает, что между двумя аппаратами есть сходство, но утверждает, что свое компания Брэнсона собрала без посторонней помощи.

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