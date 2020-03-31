Телепатия ближе. Создан искусственный интеллект, превращающий сигналы мозга в текст

Многие ученые сегодня бросили свои усилия на борьбу с коронавирусом, но это не значит, что вся остальная активность остановилась. Так, американские исследователи сделали новый шаг навстречу слиянию человеческого мозга и компьютера. Они разработали систему искусственного интеллекта, способную превращать сигналы мозга в текст. Об этом сообщает The Guardian.

Для этого исследователи пригласили несколько участников, у которых в мозг были встроены импланты, позволяющие отслеживать эпилептические припадки. Затем эти люди должны были многократно начитать несколько десятков предложений, пока ученые следили за активностью их мозга. Полученные данные были "скормлены" ИИ, который научился распознавать закономерности в сигналах мозга и связывать их со словами и их последовательностями. В итоге система смогла выдавать текст на основе этих сигналов.

Пока она несовершенна и может допускать ошибки. Как минимум, 3% предложений, составляемых ИИ, нуждаются в исправлениях. Это лучший результат, которого удалось достичь ученым с одним из участников исследования, и хороший показатель в целом. Однако речь идет лишь о составлении вышеупомянутых десятков заученных предложений. При попытках составить другие фразы уровень погрешности возрастает.

Кроме того, как отмечает доктор Кристиан Херфф, коллега американских исследователей из Маастрихтского университета, обучение системы происходило за счет людей, произносивших предложения вслух. По его словам, это значит, что в текст превращались не столько мысли, сколько мозговая активность, сопровождающая речь.

Сами авторы признают, что предстоит проделать еще немало работы, прежде чем подобные разработки помогут людям, утратившим способность общаться, вновь обрести ее. "Этого мы пока не достигли, но мы полагаем, что заложили основу для создания в будущем речевых протезов", - говорит доктор Джозеф Макин из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, один из авторов исследования.

Такие "речевые протезы" могут помочь, например, людям, страдающим синдромом запертого человека. Недуг сопровождается параличом и афазией при сохранении сознания и чувствительности. Для таких людей единственным средством общения является моргание и движения глаз.

Попытки объединить мозг и компьютер предпринимаются не только в научных учреждениях. Частные компании, вроде Facebook, или нового стартапа Илона Маска Neuralink также работают в этом направлении. Успехи на данном поприще могут открыть возможности не только для общения, но и для управления протезами или компьютерами силой мысли.

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