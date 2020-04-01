В Эквадоре навсегда исчез 150-метровый водопад

В Эквадоре стало на одну туристическую достопримечательность меньше. Сан-Рафаэль, 150-метровый водопад, располагавшийся в живописном уголке национального парка Каямбе-Кока, навсегда исчез с лица Земли. Об этом сообщает IFLScience.

"К сожалению, водопад Сан-Рафаэль теперь дело прошлого, и он не вернется", - заявили в министерстве экологии Эквадора.

Исчезновение крупнейшего водопада страны произошло в феврале. Событие было зафиксировано наземными станциями наблюдений. Позднее исчезновение подтвердило NASA, сделав снимки региона при помощи спутника Landsat 8.

Сан-Рафаэль исчез из-за того, что выше по течению реки Кока, на которой располагался водопад, образовался провал, появившийся после нескольких оползней. Вода стала уходить в него тремя отдельными потоками, не достигая прежнего места спуска.

Причина возникновения оползней куда менее однозначна. Одни исследователи полагают, что они произошли по вполне естественным причинам, поскольку Сан-Рафаэль находился в сейсмически активной зоне, неподалеку сразу от двух вулканов: Каямбе и Ревентадор. Другие считают, что виной всему действия человека, поскольку всего несколько лет назад на реке Кока была сооружена новая плотина ГЭС.

Как бы там ни было, а прилагать какие-либо усилия, чтобы вернуть водопад, местные власти не планируют. Так что теперь Сан-Рафаэль действительно дело прошлого.

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