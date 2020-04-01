В Австралии нашли паука, окрасом напоминающего картину Ван Гога
В австралийском национальном парке Little Desert нашли новый вид "павлиньего" паука, имеющего яркий и необычный окрас, напоминающий картину Ван Гога "Звездная ночь". Об этом пишет Daily Mail.
Найденный экземпляр – самец. Он уже получил имя Maratus constellatus и был найден местным ученым Джозефом Шубертом.
"Звездная ночь" Винсента Ван Гога
Эти пауки совершенно безвредны и очень маленького размера – меньше рисового зерна и не вырастают обычно больше шести сантиметров.
Некоторые из видов "павлиньих пауков"
Джозеф Шуберт, открывший новый вид паука
В прошлом году Шуберт обнаружил пять новых видов пауков, всего он открыл 12 видов, а за последнее десятилетие было открыто около 60 видов "павлиньих" пауков. Но ученый считает последнюю находку самой удачной. "Я слишком долго за ним гонялся", - признается Шуберт.
Ученый отмечает, что все крохотные пауки отличаются сложным ритуалом ухаживания и разнообразным окрасом. Каждый вид может быть идентифицирован по уникальному рисунку на брюшке. Водятся они только на юго-западе Австралии.
Как ранее писал Фокус:
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