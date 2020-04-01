В Австралии нашли паука, окрасом напоминающего картину Ван Гога

В австралийском национальном парке Little Desert нашли новый вид "павлиньего" паука, имеющего яркий и необычный окрас, напоминающий картину Ван Гога "Звездная ночь". Об этом пишет Daily Mail.

Найденный экземпляр – самец. Он уже получил имя Maratus constellatus и был найден местным ученым Джозефом Шубертом.

"Звездная ночь" Винсента Ван Гога

Эти пауки совершенно безвредны и очень маленького размера – меньше рисового зерна и не вырастают обычно больше шести сантиметров.

Некоторые из видов "павлиньих пауков"

Джозеф Шуберт, открывший новый вид паука

В прошлом году Шуберт обнаружил пять новых видов пауков, всего он открыл 12 видов, а за последнее десятилетие было открыто около 60 видов "павлиньих" пауков. Но ученый считает последнюю находку самой удачной. "Я слишком долго за ним гонялся", - признается Шуберт.

Ученый отмечает, что все крохотные пауки отличаются сложным ритуалом ухаживания и разнообразным окрасом. Каждый вид может быть идентифицирован по уникальному рисунку на брюшке. Водятся они только на юго-западе Австралии.

Как ранее писал Фокус:

На юге Канады палеонтологи исследователи из Королевского музея Онтарио и китайского Нанкинского института геологии и палеонтологии обнаружили останки самого древнего на сегодняшний день представителя хелицеровых, родственника современных пауков, скорпионов и клещей.