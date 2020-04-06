Tesla показала прототип ИВЛ-аппарата собственной разработки

Илон Маск все активнее включается в борьбу с COVID-19. Ранее предприниматель обещал наладить производство аппаратов искусственной вентиляции легких на одном из заводов Tesla. Об этом сообщает Forbes.

Теперь инженеры компании трудятся над разработкой данного устройства, и прототип у них уже готов. Своими успехами они поделились в ролике на YouTube.

Аппарат состоит из комплектующих, которые используются для производства электромобилей. В частности, в ход пошел компьютер от информационно-развлекательной системы Model 3 и сенсорный дисплей от той же модели.

Сколько времени у Tesla уйдет на доработку аппарата, чтобы его можно было пускать в производство, пока не сообщается. "Предстоит еще немало работы, но мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь людям", – сказал один из инженеров компании.

"Мы хотим использовать те детали, которые нам хорошо знакомы, мы уверены в их надежности, и можем работать с ними очень быстро, так как они доступны в больших объемах", – добавил технический директор Tesla Джозеф Мардалл.

Стоит подчеркнуть, что видео прототипа от Tesla появилось на следующий день после того, как производитель медицинских аппаратов Medtronic сообщил, что компании ведут переговоры и могли бы работать вместе над сборкой большего количества ИВЛ для пациентов с COVID-19.

В это же время, что General Motors GM и Ford также объединились с производителями медоборудования, чтобы помочь им ускорить производства аппаратов для вентиляции легких. Оба производителя планируют наладить производство недостающих компонентов на собственных заводах автозапчастей.

Правда, по словам профессора-инженера из Чикагского университета Лойола Гейлы Бауры, которая специализируется на производстве медоборудования, потребуется немало времени для одобрения ИВЛ, созданных в подобном производственном сотрудничестве. Он отметила, что много времени уйдет "даже с разрешением на использование в чрезвычайных ситуациях, которое предоставляет FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, – ред.)".

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