He’ll be back. Почему коронавирус возвращается к тем, кто уже перенес COVID-19

На днях Всемирная организация здравоохранения заявила, что расследует случаи, когда у пациентов, переболевших COVID-19, после отрицательных тестов, в организме снова обнаруживается коронавирус SARS-Cov-2.

"Нам известны сообщения о людях, которые дали отрицательный результат на COVID-19 с помощью ПЦР (полимеразной цепной реакции), а через несколько дней снова дали положительный результат на коронавирус", – заявили в ВОЗ.

Последний подобный случай произошел в Южной Корее, где тесты 91 пациента на коронавирус снова дали положительный результат уже после выписки из больницы.

По данным организации, текущие исследования показывают, что у пациентов с легкой формой COVID-19 проходит около двух недель между появлением симптомов и клиническим выздоровлением. Однако ученые пока не знают, почему эти люди дают положительный результат уже после того, как выздоровели.

"Поскольку COVID-19 является новым заболеванием, нам нужно больше эпидемиологических данных, чтобы делать какие-либо выводы", – говорят в ВОЗ.

При этом, как утверждают ученые, люди, у которых вообще нет никаких симптомов, могут оставаться опасными для окружающих в течение целых четырех недель. И таких, по данным Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура, может быть до 55-70% от общего числа зараженных.

Почему коронавирус возвращается

Во время недавнего исследования, проведенного в Пекине, медиками были обследованы 16 пациентов с COVID-19. У половины из них тесты продолжали показывать положительные результаты даже после того, как прекратились все симптомы заболевания. Кроме того, исследование показало, что эти пациенты могли оставаться заразными еще в течение 8 дней после выздоровления.

В других исследованиях, проведенных в Ухане, были найдены аналогичные доказательства того, что некоторые люди являются носителями вируса после клинического выздоровления. При этом основным препятствием для исследования того, как долго коронавирус может оставаться в организме человека, является нехватка тестов во всем мире.

"Когда не хватает тестов, тестирование постсимптомных людей не может быть приоритетным", – объясняет ситуацию Бен Сингер, пульмонолог и доцент кафедры легочной и критической медицины в Медицинской школе Финберга при Северо-западном Университете (США).

У экспертов в области здравоохранения есть несколько предположений о том, почему результаты тестов некоторых выздоровевших могут быть положительными в течение нескольких дней и даже недель после улучшения самочувствия.

Во-первых, имеющиеся тесты на COVD-19 обнаруживают остатки и следы вируса, но не живую инфекцию.

"Возможно, иммунная система уничтожила вирус, и вы просто видите остатки его генетического материала, и это именно то, что показывают тесты", – говорит Бен Сингер.

По его словам, нельзя исключать и ложноположительных результатов. Ложные срабатывания не распространены, но все же случаются, главным образом из-за путницы образцов или случайного загрязнения лаборатории.

Во-вторых, длительные положительные тесты на вирус, могут быть связаны с недостатками иммунной системы.

В качестве примера такого в СМИ приводится история болезни американца Марка Йоргенсона, который был на борту круизного корабля Dimond Princess, попавшего на карантин. По возвращению в США, 23 февраля, Йоргенсон прошел тест, который показал положительный результат на COVID-19. У него было бессимптомное течение болезни и через пару недель результат его теста стал отрицательным.

Однако в конце февраля департамент здравоохранения штата решил еще раз протестировать Йоргенсона и результат теста снова оказался положительным. До середины марта мужчину проверяли три раза в неделю и результаты по-прежнему оставались положительными. В итоге, министерство здравоохранения штата Юта сдалось и отменило дальнейшие проверки, поскольку Йоргенсон принимал иммунодепрессанты после операции по пересадке почки.

По словам Бена Сингера, проблема была в иммунодефиците. Очистка организма от вируса – тяжелая работа для любой иммунной системы, но тем, у кого она слабая, похоже, труднее избавиться от COVID-19.

"Люди, которые получают иммунодепрессанты для трансплантации органов или костного мозга, или с прогрессирующей ВИЧ-инфекцией, часто выделяют вирус дольше, чем те, у кого имунная система сильнее", – говорит специалист по инфекционным заболеваниям из Медицинского центра Stanford Health Care.

Он добавляет, что в некоторых случаях процесс избавления от вируса может занимать недели и даже месяцы, притом что люди могут чувствовать себя выздоровевшими.

Как и когда появляются антитела

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний уже объявили, что собираются в ближайшее время тестировать людей на антитела, чтобы понять, какая часть населения заражена. Национальные институты здравоохранения США собираются провести тестирование 10 тыс. здоровых добровольцев по всей стране на наличие антител.

Речь идет о серологическом тесте крови, который ищет признаки иммунного ответа организма на COVID-19. По словам экспертов, когда организм сталкивается с вирусом, ему необходимо распознать "непрошенного гостя" и начать наращивать иммунный ответ. Иммунные молекулы, называемые антителами, являются важной частью этого ответа.

Первый тип антител, который появляется в организме, называется иммуноглобулином М или IgM, и его уровни резко возрастают в течение нескольких дней после заражения. Но IgM – это универсальный боец, которого организм перерабатывает в антитело второго типа, чтобы нацелится на конкретный вирус. Антитело второго типа называется иммуноглобулином G или IgG.

Когда уровни IgG повышаются, уровни IgM падают. Количество IgG достигает максимума примерно через 28 дней после начала инфекции.

Также существует и третий тип антител, называемый IgA, который присутствует в тканях слизистой оболочки. Он важен для борьбы именно с респираторными инфекциями, такими как грипп, а также может играть центральную роль в борьбе с COVID-19.

Многие из разрабатываемых тестов ищут содержание всех трех антител, некоторые лишь IgM и IgG, а третьи тестируют только один тип.

Поскольку антитела появляются не сразу, эти тесты не помогают диагностировать инфекцию на ранних стадиях.

"Для этого они бесполезны", – говорит вирусолог из Икан Медицинской школы Маунт Синай в Нью-Йорке, доктор Флориан Краммер.

Но такие тесты достаточно эффективны для обнаружения антител у большого числа людей. Эксперт говорит, что это поможет не только определить иммунитет, но и покажет, как широко распространился вирус.

Количество антител связано с возрастом

Правда, вопрос о выработке иммунитета у части переболевших COVID-19 остается пока открытым. Недавнее исследование развития иммунитета у 130 выздоровевших пациентов дало противоречивые результаты. Опубликованная на Medrxiv работа китайских ученых показала, что у выздоровевших от COVID-19 были разные уровни антител в организме. А у 6% исследованных пациентов антител вообще не было обнаружено.

"Как это отразится на коллективном иммунитете, пока неизвестно. Нам потребуется больше данных из других частей света", – говорит руководитель исследовательской группы Хуан Цзинхэ.

Интересно, что уровни вырабатываемых пациентами антител были связаны с их возрастом. Так, у людей среднего и пожилого возраста уровень антител к коронавирусу был выше. У 9 из 10 пациентов в возрасте от 40 лет и младше уровень антител был настолько низок, что его не смогли определить тесты.

Понимание процесса выработки антител к COVID-19 очень важно для разработки вакцины и для потенциального коллективного иммунитета, отмечают исследователи.

Ученые из Университета Фудань в Шанхае проверили образцы крови у 175 пациентов с коронавирусом, которые выписались из местных больниц, а симптомы их болезни были легкими. Пациенты с тяжелыми симптомами были исключены из исследования, так как многим в процессе лечения переливали кровь.

Так, участниками исследования стали люди в возрасте от 16 до 68 лет, и ученые сгруппировали их по трем категориям: пожилые (60–85), среднего возраста (40-59) и молодые (15–39).

Пациенты вырабатывали антитела примерно через 10–15 дней после начала заболевания. Исследователи измерили уровни нейтрализующих антител (NAb) в крови каждого пациента и выяснили, что у выздоровевших пожилых пациентов уровень антител значительно выше, чем у молодых. Но никакой разницы в продолжительности болезни между ними не было.

"Эти результаты показали, что высокий уровень NAb может быть полезен для очистки от вирусов и для выздоровления пациентов в пожилом и среднем возрасте", – пишут авторы исследования.

Стоит отметить, что вирус более смертелен для пожилых людей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, самые высокие уровни смертности и тяжелых симптомов у пациентов в возрасте от 65 лет и старше.

В научной работе также пишется, что у 10 пациентов, у которых не было антител, "другие иммунные реакции, включая Т-клетки или цитокины, могли способствовать выздоровлению".

Т-клетки – тип белых кровяных клеток, которые помогают в иммунном ответе, а цитокины – тип молекул, которые клетки выделяют для борьбу с инфекциями. Но если высвобождается слишком много цитокинов, они вызывают воспаление, которое приводило к летальному исходу у некоторых пациентов с COVID-19.

Кроме этого, пока ученые не могут сказать, насколько долго антитела будут защищать тех, у кого они выработались. Но пока ученые не могут спрогнозировать, какой будет долгосрочный эффектах. По словам исследователей, как правило антитела препятствуют повторному заболеванию, но некоторые типы антител могут ослабевать со временем. Также вирусы мутируют и антитела от одного штамма вируса, не помогут против другого.

Если сравнивать COVID-19 с другими сезонными вирусами, то иммунитет от них длится около года, и люди могут заражаться ими повторно.

"Большинство респираторных заболеваний дают вам период относительной защиты. Я говорю о годе или двух. Это то, что мы знаем о сезонных коронавирусах", – говорит эксперт по респираторным вирусным инфекциям из Медицинского центра Рочестерского университета Энн Фэлси.

Она отмечает, что другие инфекционные заболевания, подобные COVID-19, такие как SARS, могут генерировать более продолжительный иммунитет на 2-3 года.

По материалам South China Morning Post, Huffpost, Science Alert, New York Times, Business Insider.