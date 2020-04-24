В Антарктиде нашли останки лягушки возрастом 40 миллионов лет

Палеонтологи обнаружили фрагменты тазобедренного сустава и черепа лягушки в осадочных породах, которым 40 млн лет. Эти породы были взяты на острове Сеймур, расположенном недалеко от оконечности Антарктического полуострова, сообщил Science News.

Ученые установили, что лягушка относится к семейству Calyptocephalellidae. Современные ее сородичи обитают только в теплых и влажных районах чилийских Анд. Исследователи считают, что подобные климатические условия существовали и в Антарктиде около 40 млн лет назад.

Считается, что Антарктида быстро замерзла после разделения Австралии и Южной Америки, которые когда-то были частью суперконтинента Гондвана. Но некоторые геологические данные указывают на то, что ледяные щиты начали формироваться на территории Антарктиды еще до того, как она полностью отделилась от других южных континентов около 34 млн лет назад.

"Вопрос в том, насколько было холодно и что жило на континенте, когда эти ледяные щиты начали формироваться, – говорит соавтор исследования Томас Мёрс, палеонтолог в Шведском музее естественной истории в Стокгольме. – Эта лягушка является еще одним свидетельством того, что в то время, по крайней мере, на полуострове, условия все еще были подходящими для обитания хладнокровных животных, таких как амфибии".

Напомним, в прошлом году ученые нашли в Антарктиде остатки древних буков, которые росли на континенте 5,3-2,6 млн лет назад.

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