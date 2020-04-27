Рай для китов. Пандемия снизила уровень подводных шумов в океанах

Ученые зафиксировали существенное снижение уровня шумового загрязнения океанов, что может позитивно отразиться на китах и других морских млекопитающих. Об этом сообщает The Guardian.

Снижение шумового загрязнения было зафиксировано морскими обсерваториями, находящимися в ведении Ocean Networks Canada, вблизи порта Ванкувер, Канада.

Автор исследования, доцент океанографии в Университете Далхаузи Дэвид Барклай проанализировал звуки в диапазоне 100 Гц на побережье и вдалеке от берега. В обоих местах было зафиксировано снижение низкочастотных звуков, связанных с судами.

"Мы знаем, что подводный шум на этой частоте, как правило, оказывает влияние на морских млекопитающих. С 1 января наблюдается постоянное снижение уровня шума, по состоянию на 1 апреля, сила шума упала на 4–5 децибел", – говорит Барклай.

Данные из местного порта показали падение экспорта и импорта примерно на 20% за тот же период из-за пандемии коронавируса, отмечает эксперт.

По словам Барклая, на глубоководных участках океана, примерно в 60 км от морских путей и на глубине 3 тыс. м, также наблюдается снижение среднего еженедельного шума на 1,5 децибел, или примерно на 15%.

Снижение судоходства в океане из-за пандемии стало уникальной возможностью для ученых выяснить, как шум влияет на морскую жизнь.

"Мы переживаем момент истины. У нас появилась возможность слушать, и она больше не повторится в нашей жизни", – говорит Мишел Фурне, морской акустик из Корнелльского университета, который изучает горбатых китов на юго-востоке Аляски.

Ученые собираются бросить все свои силы, чтобы выяснить, как снижение шума повлияет на жизнь в океанах.

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