Ученые нашли способ вернуть антибиотикам эффективность против супербактерий

Сегодня внимание всего мира приковано к вирусам, но на горизонте виден силуэт угрозы от бактерий. Появление в XX веке антибиотиков нанесло по ним сильный удар, но за последние годы они стали формировать устойчивость к существующим лекарствам. По прогнозам, это может привести к тому, что к середине века до 10 миллионов человек в год будет умирать по вине этих супербактерий. Однако ученые из Швеции нашли способ, как повысить эффективность нынешних препаратов в борьбе с усилившимся врагом. Об этом сообщает New Atlas.

Они определили антибактериальный пептид, который может помочь. Он называется плантарицин, его источником служат пробиотические бактерии и его нередко используют в качестве консерванта, например, для огурцов или капусты.

Действие пептида шведские ученые испытали на устойчивой к метициллину Staphylococcus aureus. Бактерия широко известна, как золотистый стафилококк, и является одной из наиболее распространенных причин внутрибольничных инфекций. Тесты показали, что плантарицин способен растворять бактериальные мембраны, позволяя лекарствам легче проникать в супербактерии и уничтожать их.

Это позволит нынешним лекарствам эффективнее бороться с ними, а кроме того, добавление пептида позволит снизить необходимые дозы лекарства. "С плантарицином для достижения достаточного антибактериального эффекта необходима доза в 100 раз меньшая, чем обычно", - говорит один из авторов открытия Хазем Халаф, добавляя, что это весьма полезная особенность, ведь антибиотики могут вызывать токсические побочные эффекты.

Исследователи подчеркивают, что плантарицин продемонстрировал многообещающие результаты в тандеме с различными антибиотиками, а кроме того, бактерии вряд ли обзаведутся устойчивостью против самого пептида. Свое открытие ученые рассчитывают применить для создания новых перевязочных материалов или покрытия для имплантов.

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