Смерть пришельца. NASA показало, как разрушается комета из далекого Облака Оорта

NASA опубликовало редкие снимки разрушения кометы на десятки осколков. Об этом сообщает Newsweek.

По словам астрономов, им удалось получить самые подробные снимки процесса разрушения, что может дать подсказки о смерти комет.

Первое из двух изображений было получено космическим телескопом Хаббл 20 апреля, на котором видно, как комета разделилась на 30 частей. На втором снимке за 23 апреля уже видно лишь 25 осколков. На данный момент у исследователей нет ответа, почему число осколков было разным.

"Их внешний вид существенно меняется в течение двух дней настолько, что довольно сложно найти связь. Неизвестно, происходит это из-за того, что отдельные части светятся, отражая солнечный свет, или потому, что в разные дни появляются разные фрагменты", – говорит профессор планетологии и астрономии в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе и руководитель одной из двух групп исследователей Дэвид Джевитт.

Комета под названием C/2019 Y4 (ATLAS) была впервые обнаружена 29 декабря 2019 года и становилась все ярче до середины марта, после чего резко потускнела. Астрономы предположили, что эти внезапные изменения произошли из-за фрагментации или распада ядра. Теория подтвердилась, когда астроном-любитель Хосе де Кейроз 11 апреля сфотографировал три обломка, на которые разделилась комета.

Исследователи говорят, что обычно осколки комет слишком тусклые для наблюдений, поэтому события такого масштаба – редкое явление, которое происходит один или два раза в десятилетие. Ученые также предполагают, что подобное разрушение является основной причиной смерти ядер комет, которые состоят из льда и пыли.

Согласно одной из гипотез, разрушение происходит из-за нагревания ледяного ядра при приближении к Солнцу, когда тепло заставляет лед испаряться. Пар выходит из кометы и заставляет ее вращаться. В случае, если вращение достаточно сильное и быстрое, это может разрушить комету.

Джевитт отмечает, что C/2019 Y4 (ATLAS) пришла из самого отдаленного региона Солнечной системы, которым считается Облака Оорта. Комета провела там около 4,5 млрд лет и начала путешествие по Солнечной системе.

"Внезапно она оказалась в горечей зоне около Солнца, и стресс от новой окружающей среды привел к разрушению", – подытожил ученый.

Как ранее сообщал Фокус: