Как лечить коронавирус. Топ-7 способов убить SARS-CoV-2

Даже у этого безжалостного патогена есть свои слабые места, пишет американский журнал о технологиях Wired. Ученые и фармацевты спешат изо всех сил, пытаясь выяснить, как лечить коронавирус. Они тестируют новые вакцины, испытывают старые лекарства, которые могли бы помочь, и применяют методы лечения, первоначально разработанные для борьбы с другими заболеваниями. В этом материале рассказывается все, что известно на данный момент о лечении коронавируса.

Заблокировать коронавирус

Каждая частица нового вируса SARS-CoV-2 усеяна шипами, которые позволяют ей прикрепиться к человеческой клетке, пробить в ней дыру и попасть внутрь. Как и патоген, вызвавший эпидемию SARS в 2003 году, коронавирус прикрепляется к белку на поверхности клеток человека, который называется ACE2. Наибольшее количество такого белка находится на клетках в легких человека и тонкой кишке. Ученые отмечают, что SARS-CoV-2 как минимум в 10 раз более приставучий, чем его двоюродный брат SARS, что может объяснять такое быстрое распространение нового вируса.

Один из способов остановить захватчика – не дать ему присоединиться к клеткам. Именно это и пытается сделать иммунная система, посылая антитела, которые не дают шиповидному белку вируса присоединиться к ACE2. Но есть и другие способы достижения того же эффекта.

Сделать вакцину от коронавируса . Для получения мощного и длительного иммунитета золотым стандартом остается так называемая живая аттенуированная вакцина. Она содержит слабленную в лаборатории версию живого вируса, которую иммунная система может использовать для тренировки, но такой вирус также может вызывать инфекцию. Вот почему многие исследователи работают над вакцинами, которые содержат лишь часть вируса, например, его шиповидный белок. Если смешать его с иммуностимулирующими молекулами, которые называются адъюванты, таким образом можно вызвать безопасный иммунный ответ.

. Для получения мощного и длительного иммунитета золотым стандартом остается так называемая живая аттенуированная вакцина. Она содержит слабленную в лаборатории версию живого вируса, которую иммунная система может использовать для тренировки, но такой вирус также может вызывать инфекцию. Вот почему многие исследователи работают над вакцинами, которые содержат лишь часть вируса, например, его шиповидный белок. Если смешать его с иммуностимулирующими молекулами, которые называются адъюванты, таким образом можно вызвать безопасный иммунный ответ. Колоть плазму с антителами . Богатую антителами плазму можно взять у людей, переживших COVID-19, и ввести ее недавно инфицированным или подверженным риску пациентам. Плазма не научит организм бороться с вирусом, а срок действия инъекции будет непродолжительным, но это может подготовить организмы работников здравоохранения перед отправкой в горячие точки борьбы с COVID-19.

. Богатую антителами плазму можно взять у людей, переживших COVID-19, и ввести ее недавно инфицированным или подверженным риску пациентам. Плазма не научит организм бороться с вирусом, а срок действия инъекции будет непродолжительным, но это может подготовить организмы работников здравоохранения перед отправкой в горячие точки борьбы с COVID-19. Использовать приманку . В организм можно ввести синтетические молекулы, которые похожи на ACE2. Тогда вирус будет крепиться к приманке, а клетки легких останутся в безопасности.

. В организм можно ввести синтетические молекулы, которые похожи на ACE2. Тогда вирус будет крепиться к приманке, а клетки легких останутся в безопасности. Изобрести лекарства, которые не дадут белку ACE2 соединять с коронавирусом. Теоретически, такие соединения будут эффективны как для атипичной пневмонии, так и для COVID-19, предотвращая присоединение вирусов к клеткам. Но белок ACE2 задействован в ряд других ролей по всему телу, помогая регулировать кровяное давление, отвечая за функции почек и даже за фертильность. Эксперименты с ACE2 могут обернуться опасными последствиями.

Уничтожить коронавирус при первом контакте

Все вирусы обладают сверхпрочными белковыми оболочками для защиты своего драгоценного генетического материала. Новый коронавирус обладает дополнительным внешним слоем – жировой мембраной. И это хорошая новость для людей, так как ее легко уничтожить мылом или спиртосодержащими дезинфицирующими средствами. В этой ситуации мыло работает лучше всего, потому что без своего жирового слоя вирус умирает. Достаточно регулярно и правильно мыть руки.

Саботаж изнутри клетки

Единственная цель коронавируса – захватить производственные механизмы клетки хозяина и заставить ее производить вирусные копии. Но если вмешаться в этот механизм, то можно заблокировать попытки вируса клонировать себя. Лекарства, разработанные для борьбы с другими заболеваниями, могут помочь справиться с этой задачей.