Ремдесивир против COVID-19. Новое исследование показало эффективность препарата

Ранние исследования препарата Ремдесивир против COVID-19 показали положительные результаты. Об этом сообщает The Guardian.

Исследования лекарства, ранее опробованного на пациентах с Эболой, проводились на более 1 тыс. больных в 75 больницах по всему миру. Результаты показали, что пациенты, получавшие Ремдесивир, выздоравливали на 31% быстрее, чем контрольная группа, которой давали плацебо. Также лекарство сократило срок выздоровления пациентов, в среднем с 15 до 11 дней.

Ученые предполагают, что препарат может влиять и на выживаемость. Так, в группе, принимавшей препарат, умерло 8% больных, в сравнении с 11% среди тех, кто принимал плацебо.

Препарат Ремдесивир был произведен американской компанией Gilead изначально не является лекарством от COVID-19, и результаты исследований должны быть подтверждены большим количеством данных. Но эксперты полагают, что лекарство может потенциально помочь тем, у кого развились тяжелые симптомы коронавируса. Возможно, Ремдесивир может использоваться с другими препаратами, которые еще предстоит доказать свою эффективность. Многочисленные испытания проводятся по всему миру.

Спонсором этого исследования выступил Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), который входит в состав Национальных институтов здоровья США (NIH).

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал первые результаты исследований "довольно хорошими новостями".

"Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус. Это станет стандартом лечения", – заявил Фаучи.

Пациенты в испытании по адаптивному лечению COVID-19, запущенном в начале апреля, получали Ремдесивир или плацебо через капельницу ежедневно в течение 10 дней. Изначально в исследовании должны было участвовать 440 пациентов, но в итоге число участников увеличилось вдвое.

Выздоровление пациентов в этом исследовании определялось тремя способами: они были достаточно здоровы, чтобы обходиться без кислородной поддержки, несмотря на то, что оставались в больнице; были здоровыми для выписки из больницы, хотя и не вернулись полностью в нормальное состояние; или были вне больницы и вернулись к нормальному уровню активности.

"Это первое крупномасштабное международное исследование, в котором сообщается об использовании препарата Ремдесивир для лечения пациентов, госпитализированных с диагнозом COVID-19. Результаты действительно многообещающие. Они показывают, что этот препарат может значительно ускорить время восстановления. Но прежде чем этот препарат станет более доступным, необходимо предпринять ряд действий. Регулирующие органы должны проверить данные и результаты, чтобы решить можно ли лицензировать препарат, а затем лекарство должно быть оценено соответствующими органами здравоохранения в разных странах. Пока процесс будет идти, мы получим все больше долгосрочных данных от этого и других исследований о том, предотвращает ли препарат также и смерть от COVID-19", – говорит директор отдела клинических исследований в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, который следил за испытаниями в ЕС.

В заявлении американского регулятора Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США говорится, что агентство ведет переговоры с компанией Gilead о том, "чтобы сделать доступным Ремдесивир для пациентов как моно быстрее, в зависимости от обстоятельств".

Некоторые врачи уже дают препарат своим пациента из гуманных соображений.

Но стоит подчеркнуть, что предыдущее испытание препарата Ремдесивир в Китае не показало никакого эффекта для тяжело больных COVID-19. Такие данные случайно опубликовала Всемирная организация здравоохранения, а потом удалила со своего сайта.

В результатах исследования говорилось, что Ремдесивир не улучшал состояние пациентов с COVID-19 и не уменьшал присутствие патогена в их крови. В испытании приняли участие 237 пациентов, из которых препарат получали 158 человек, их состояние сравнивали с 79 пациентами, не получавшими Ремдесивир.

В защиту своего препарата Gilead заявлял, что испытания в Китае были приостановлены на ранней стадии, так как по мере устранения эпидемии, перестало хватать людей с COVID-19 для испытаний. Из-за этого, было невозможно сделать статистически значимые выводы о пользе препарата.

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