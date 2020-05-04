Луна все еще сотрясается от удара, произошедшего 4,3 миллиарда лет назад

Геологи обнаружили намеки на тектоническую активность на ближней стороне Луны, которая произошла недавно и может продолжаться на данный момент. Об этом сообщает ScienceAlert.

По словам исследователей, присутствие на поверхности Луны относительно свежих каменей и валунов указывает на недавние тектонические движения.

"Существует предположение, что Луна давно мертва, но мы продолжаем обнаруживать, что это не так. Из исследования видно, что Луна все еще может скрипеть и трескаться, возможно, даже в данным момент. В доказательство этого, мы видим хребты на поверхности", – говорит планетный геолог Питер Шульц из Университета Брауна.

Много лет назад, сейсмометры на лунной поверхности, уже обнаруживали слабые лунные землетрясения глубоко под поверхностью и еще более мелкие тектонические землетрясения в коре.

Тогда геологи считали, что глубокие лунные землетрясения были результатом ее гравитационного взаимодействия с Землей, что создавало большую нагрузку на Луну. Неглубокие лунные землетрясения было сложнее объяснить. По силе они напоминали подземные толчки на Земле, но на Луне нет тектонических плит. Но в прошлом году ученые выдвинули теорию, согласно которой тектонические землетрясения вызваны сокращением Луны, так как она продолжает охлаждаться спустя 4,5 млрд лет после образования.

Новые хребты, которые находили на Луне, списывали на проседание почвы. Но последнее открытие опровергает такую теорию.

"Распределение (хребтов, – ред.), которое мы здесь видим, требует другого объяснения", – говорит Шульц.

Он и его коллега Адомас Валантинас из Университета Берна в Германии изучили данные с межпланетной станции NASA Lunar Reconnaissance Orbiter. Ученые идентифицировали более 500 участков открытой коренной породы.

Команда выяснила, что эти участки почти точно совпадают с глубокими, древними трещинами в Луне, обнаруженными в 2014 году. Так, открытие показало, что происхождение хребтов несовместимо с теорией об охлаждении Луны. Приливные нагрузки от Земли также не могут быть настолько сильными, чтобы стать причиной наблюдаемой геологии на Луне.

Иллюстрация: Valantinas & Schultz, Geology, 2020

Новое исследование показывает, что гребни по-прежнему растут вверх. Комбинации горных хребтов с заполненной магмой трещинами получило другое объяснение.

Самый большой ударный кратер на Луне Бассейн Южный полюс – Эйткен, он простирается на четверть поверхности спутника Земли. Команда ученых считает, что столкновение, в результате которого образовался этот кратер, потрясло Луну до самого ее основания.

Удар мог привести к образованию трещин на ближней стороне Луны, которые потом наполнились магмой. Таким образом, растущие хребты являются продолжающейся реакцией на удар, сформировавший гигантский кратер 4,2-4,3 млрд лет назад.

"Мощные удары имеют длительные последствия. У Луны долгая память. То, что мы видим сегодня на поверхности, является свидетельством ее долгой памяти и секретов, которые они хранит до сих пор", – подытожил ученый.

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