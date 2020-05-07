Китайские ученые: самолеты могут летать на плазме

Исследователи из Китая говорят, что они разработали устройство, которое в будущем может позволит самолетам летать без использования топлива. Об этом сообщает Forbes.

Команда из Университета Уханя создала прототип устройства, которое заменяет реактивное топливо на микроволновую воздушную плазму для работы реактивных двигателей.

Плазма – это четвертая форма вещества (помимо твердого, жидкого и газообразного), в основном это электрически заряженные ионизированные газы. Молния является одним из примеров плазмы в действии. Плазменные двигательные установки использовались ранее в космических кораблях, таких как Dawn NASA.

Такой двигатель создает очень мало тяги, но подходит для космоса, так как там нет воздействия атмосферы. Для условий на Земле требуется гораздо больше силы, чтобы подняться в небо.

Именно эту идею и развили китайские ученые, создав устройство, которое использует сжатый воздух и электричество для создания очень горячей плазменной струи. По сути, это очень горячее и находящееся под давлением пламя горелки. Но воздух, питающий струю, пропускается через микроволновую ионизированную камеру для создания плазменной струи.

Во время эксперимента, таким образом удалось поднять стальной килограммовый шарик. Исследователи говорят, что большое количество таких двигателей смогут запустить реактивный двигатель.

"Наши результаты показали, что такой реактивный двигатель на основе микроволновой воздушной плазмы может быть потенциально жизнеспособной альтернативой обычному реактивному двигателю, работающему на ископаемом топливе", – говорит автор исследования, профессор Университета Уханя Жау Танг.

Правда, пока неизвестно, откуда устройству брать все те мегаватты, которые необходимы для запуска системы. Тем более, что небольшая бортовая электростанция на плазменном самолете вызывает некоторые опасения в вопросах безопасности.

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