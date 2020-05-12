Астрономы смогли заглянуть под облака Юпитера
Астрономам удалось получить уникальное изображение Юпитера, на котором видны светящиеся горячие области, скрывающиеся за облаками газового гиганта. Об этом сообщает ВВС.
По словам ученых, снимок был сделан в инфракрасном диапазоне с помощью телескопа в астрономической обсерватории Gemini на Гавайах. Полученное изображение является самым четким из когда-либо сделанных с поверхности Земли.
Чтобы достичь необходимого разрешения, ученые использовали технику под названием "удачные экспозиции", которая устраняет эффект размытия при наблюдениях сквозь турбулентную атмосферу Земли.
Метод включает в себя получение нескольких экспозиций цели и сохранение только тех сегментов, где турбулентность атмосферы минимальна. Когда все "удачные кадры" объединены в мозаику, появляется четкость, выходящая за рамки одной экспозиции.
Исследователи подчеркивают, что инфракрасный луч имеет большую длину волны, чем видимый свет. Инфракрасные изображения используются для того, чтобы заглянуть под дымку и облака в верхней части Юпитера.
Так, ученые хотят лучше понять, что создает и поддерживает погодные системы газового гиганта, и в частности сильные штормы, которые могут бушевать десятилетиями и даже столетиями.
Как ранее сообщал Фокус:
- За Юпитером притаилось 19 астероидов из другой звездной системы. Небесные тела, разместившиеся между Юпитером и Нептуном, были захвачены нашим светилом еще во времена формирования Солнечной системы.
- А зонд NASA обнаружил на Юпитере гигантский циклон. Новый шторм присоединился к полярным циклонам.