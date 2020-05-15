С фильтром и вытяжкой: харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей

Харьковские инженеры разработали защитные шлемы c вентиляцией для врачей, которые стоят в 15 раз дешевле заграничных аналогов. Тестовую партию уже передали харьковским больницам. Об этом пишет Гараж хаб.

В Украине полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PARP), необходимые для работы в инфекционных отделениях, не производят. Стоимость западных налогов – от 1 тысячи долларов, себестоимость разработки харьковских инженеров открытой мастерской "Гараж хаб" — около 2000 гривен (стоимость материалов составляет 1298 гривен).

Разработчики объясняют: конструкция маски-шлема, изготовленной из полиэтиленовой пленки и поликарбоната, полностью защищает надевшего ее врача от контакта с физиологическими жидкостями пациентов, которые вылетают при чихании и кашле. Для того, чтобы врач не задохнулся, у шлема есть вытяжка, оснащенная фильтром. Согласно данным производителя и разным исследованиям, фильтр НЕРА Н13 останавливает не менее 99% частичек размером до 0,3 мкм. Постоянную циркуляцию воздуха обеспечивает промышленный вентилятор.

Харьковские инженеры создали эти маски по запросу местных врачей. Первую партию в пять экземпляров уже бесплатно передали харьковским больницам — региональному перинатальному центру (где нужна высокая степень защиты рожениц), 8-й детской и 22-й взрослой инфекционным больницам.

Маски PARP (powered air purifying respirator) харьковской разработки работают на автономном питании, обеспечены фильтром, вытяжкой, а также датчиками состояния фильтра и заряда батареи. Мощности маски хватает на 8-12 часов беспрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки. Оборудование, нужное для изготовления маски, — несколько видов ЧПУ-станков — лазер, фрезер, — 3d-принтер, базовое оборудование для работы с электроникой.

"Нам важна всесторонняя безопасность и комфорт врачей, — говорит инженер Дмитрий Мельников, один из разработчиков маски PARР. — Потому здесь есть два датчика: один сообщает о состоянии фильтра, другой — о состоянии заряда батареи. В обоих случаях врачу нужно перейти в безопасное помещение и заменить шлем или же заменить фильтр".

Техническую документацию выложили на созданную ими платформу для бесплатного обмена инженерными решениями Yak.today. Теперь инженеры ищут производителей для расширения проекта. Потому как, по словам Романа Выдро, одного из основателей платформы Yak.today, производить подобные маски в промышленных масштабах у них возможности нет, так что, по его словам, теперь нужно, чтобы кто-то взял на себя массовое производство.

"Мы ведем переговоры с двумя предприятиями и будем рады привлечению всех, кто сможет взять на себя финансирование, производство и логистику. Наши консультации производителей будут бесплатными — но мы настаиваем, чтобы производитель придерживался рекомендуемой нами цены изделия", - отметил Роман.

Фото: "Гараж хаб"/Facebook

Главврач харьковского перинатального центра, эксперт в области реаниматологии Ирина Кондратова, уже испытала маску и отмечает ее удобство.

"Украинские протоколы рекомендуют использовать респираторы №95, а если их нет, то FFP3 и FFP2. PARP в украинских протоколах нет, потому что их нет в Украине вообще. В свою очередь CDC (Центр контроля заболеваний, США) также рекомендует использовать №95 и другие полулицевые респираторы, но при этом указывает, что по эффективности PARP превосходит их все и может быть использован в любых ситуациях", - отмечает врач.

Кроме высокого уровня защиты, у этих "шлемов" есть важная гуманистическая составляющая: когда врач в обычной маске — пациенты не видят его или ее лица и это очень травматично в условиях полной изоляции инфекционного отделения, где их даже не могут навестить близкие. В шлеме этот важный контакт с эмоциями человеческого лица сохраняется. Конечно, для реанимаций, где пациенты находятся в состоянии медицинской комы, это не существенно, но существенно для терапии.

Как ранее писал Фокус:

Европейская комиссия приостановила поставку 10 млн медицинских масок из Китая после того, как Польша и Нидерланды пожаловались на их плохое качество. В рамках борьбы с коронавирусом Европа начала доставлять защитные маски в 27 стран-членов ЕС и в Великобританию. После того, как первая партия масок в количестве 1,5 млн штук была поставлена в 17 европейских стран, польский министр здравоохранения Лукаш Шумовский заявил, что они не имеют европейского сертификата качества и не соответствуют медицинским стандартам. Такая же информация поступила из Нидерландов.

13 мая в Киеве заработали 14 пунктов по сбору использованных средств индивидуальной защиты, в частности масок и респираторов.