Китайский смартфон получил камеру с "рентгеновским видением"

Китайский смартфон OnePlus 8 Pro позволяет видеть сквозь некоторые предметы, используя инфракрасные датчики. Об этом сообщает The Verge.

Так, владельцы смартфона недавно обнаружили, что камера может просвечивать предметы в режиме фотохромного фильтра. "Рентгеновское видение" гаджета работает лишь с черными и не слишком толстыми поверхностями, такими как пластик или одежда.

С помощью камеры удалось просветить коробку Apple TV, пульт дистанционного управления и тонкую черную футболку.

Эксперты предполагают, что необычные свойства камере дают инфракрасные датчики, которые могут собирать излучения, невидимые для человеческого глаза. Известно, что специальные виды оборудования могут захватывать инфракрасное излучение, в том числе очки ночного видения и тепловизоры.

В это же время, все больше дорогих смартфонов начинают использовать инфракрасные датчики, которые могут быть применены для "рентгеновского видения". Такой особенностью обладает не только OnePlus 8 Pro. Камера TrueDepth на последних iPhone, которая использует инфракрасный свет для сканирования лиц для FaceID, также может быть взломана для создания прозрачных изображений.

Правда, остается вопрос, не станет ли это проблемой для OnePlus, особенно если фильтр позволяет просвечивать одежду со всеми вытекающими последствиями.

По словам экспертов, в зависимости от серьезности ситуации, OnePlus может потребоваться ограничить эту функцию путем обновления программного обеспечения. Аналогичный скандал происходил в 1990-х годах, когда компания Sony отзывала камеры с функцией ночного видения, которую также можно использовать для просвечивания одежды.

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