В детстве зубастый, потом с клювом: в Австралии нашли кость редкого динозавра

В австралийском штате Виктория нашли кости редчайшего динозавра – элафрозавра, который жил на территории, которая сейчас находится в Антарктике. Об этом пишет The Guardian.

Ранее кости элафрозавра находили в Танзании, Китае и Аргентине. Австралийский позвонок нашли на пляже возле мыса Отвей, в трех часах езды от Мельбурна.

Тот самый позвонок, найденный в Австралии/Фото: Музей Виктории

В этой местности часто встречаются окаменелости, в каменных плитах, разбросанных вдоль береговой линии, которые покрываются водой во время прилива.

"Эта местность необычна, ведь, чтобы добраться до искомого, требуется два часа копаться в мокором песке", - рассказала аспирантка университе Суинберн Адель Петланд.

Позвонок элафрозавра нашла добровольная участница раскопок – Джессика Паркер. Кость передали в Мельбурнский музей и сначала считали, что она принадлежит летающему птеозавру, однако оказалось, что это останки более редкого вида.

Элафрозавр был около двух метров высотой, имел короткие лапки с четырьмя пальцами. Когда детеныши вылуплялись из яиц – у них были острые зубы и питались они мясом, однако по мере взросления они становились всеядными и зубастая пасть сменялась клювом. Элафрозавры жили стаями и быстро бегали.

Если в Австралии был найден только позвонок, который, впрочем, рассказал целую историю, то в Китае ученым ранее повезло больше, и он нашли целую серию ископаемых скелетов – от едва вылупившихся детенышей – до взрослых особей.

Полный скелет элафрозавра в китайском музее/Фото: dinooftheweek

Ученые считают, что в меловой период, когда и жил элафрозавр, 110 миллионов лет назад, современная Австралия находилась намного южнее, в пределах современной Антарктики. И мир тогда был куда теплее. Элафрозавры жили в густых хвойных лесах с подлеском из хвощей и папоротников.

Как ранее писал Фокус:

54-летний Джон Гопсилл выгуливал двух своих псов на пляже в британском Сомерсете, когда собаки обнаружили в зоне прилива отлично сохранившийся окаменелый скелет ихтиозавра – хищной рептилии Юрского периода. Собаки по имении Поппи и Сэм буквально подвели своего хозяина к находке, а потом позировали у окаменелости.