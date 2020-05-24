Спустя 1,5 миллиарда лет после Большого Взрыва: найдена старейшая спиральная галактика

Ученые обнаружили древнейшую спиральную галактику "Диск Вульфа", образовавшуюся через 1,5 млрд лет после Большого взрыва. Об этом сообщает National Radio Astronomy Observatory.

По словам астрономов, ранее считалось, что во Вселенной не могло быть подобных галактик. Открытую галактику DLA0817g ученые назвали "Диском Вульфа" в честь американского астрофизика Артура Вулфа, который был одним из тех, кто ее открыл несколько лет назад.

Предполагается, что галактика образовалась спустя 1,5 млрд лет после Большой взрыв, что на 1 млрд лет раньше, чем галактика A1689B11. Последнюю до недавнего времени считали самой древней спиральной галактикой.

Сделанное открытие может повлиять на понимание возникновения галактик. Считается, что большие галактики в ранний период развития Вселенной образовывались за счет слияния меньших галактик и горячих скоплений газа. Но "Диск Вульфа" образовался в результате постоянного накопления холодного газа.

Также большинство моделей предполагает, что диск галактики формируется примерно через 6 млрд лет после Большого взрыва, а это на 4,7 млрд лет позже, чем образовался "Диск Вульфа".

На снимках галактики видно, что ее диск вращается примерно с той же скоростью, что и Млечный Путь. Но DLA0817g оказалась меньше нашей галактики: ее массу оценивают в 72 миллиарда масс Солнца, тогда как масса Млечного Пути больше триллиона солнечных масс. А вот скорость звездообразования в ней выше.

Как ранее сообщал Фокус: