Ученые обнаружили "космическое кольцо огня", возникшее в ранней вселенной

Ученые обнаружили редкую кольцеобразную галактику, которая образовалась в результате столкновения двух галактик. Об этом сообщает CNet.

По словам исследователей, галактика похожая на "космическое кольцо огня" расположена примерно в 11 млрд световых лет от Земли. Она создает звезды в своем огромном кольце со скоростью в 50 раз превышающую ту, что наблюдается в Млечном пути.

Международная группа ученых обнаружила галактику R5519 с помощью данных от космического телескопа Хаббла и обсерватории Кека на Гавайях. Из почти 4 тыс. галактик, обнаруженных в наборе данных, R5519 была одной из самых ярких и имела четкую кольцевую структуру. Команда продолжила исследования и поняла, что обнаружила нечто необычное.

"Это очень любопытный объект, которые мы никогда ранее не видели. Гигантская дыра в этой галактике, судя по всему, была вызвана лобовым столкновением с другой галактикой", – говорит автор исследования астроном из Технологического университета Суинберна в Австралии Тиантиан Юань.

Ученой и ее команде удалось выяснить, как сформировалась редкая галактика. Исследователи исключили гравитационное линзирование или слияние галактик, что могло бы привести к такой необычной форме. Также рядом они обнаружили галактику-спутник G5593. Ученые предполагают, что именно эта соседняя галактика могла столкнуться с R5519 около 40 миллионов лет назад.

Две галактики врезались друг в друга, и к тому времени у R5519 уже был свой диск из звезд. Когда G5593 врезалась в соседнюю галактику, то пробила в ней брешь и волна звезд расширилась от центра наружу.

"Образование кольцеобразных галактик посредством столкновения требует, чтобы "галактика-жертва" была в форме диска до того, как происходит само столкновение", – говорит соавтор статьи из Австралийского национального университета Кеннет Фриман.

Если R5519 действительно сформирован гигантским столкновением, то это сделает галактику чрезвычайно редким космическим явлением. Лишь одна из 10 тыс. галактик в локальной вселенной сформирована таким образом.

"Раньше люди думали, что мы найдем больше таких кольцевых галактик в молодой вселенной потому, что тогда было больше столкновений. Но мы считаем, что это не так", – говорит Юань.

По ее словам, в "огненном кольце" все еще есть нерешенные загадки. Астрономам придется собрать больше данных, чтобы быть уверенными, что форма кольца сформировалась столкновением, а не естественной эволюцией.

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