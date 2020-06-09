Первая арабская миссия на Марс готовится к старту

Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску первой арабской космической миссии на Марс в течение нескольких недель. Об этом сообщает ВВС.

В космическом агентстве ОАЭ говорят, что на следующей неделе должна начаться заправка топливом ракеты, на которой полетит зонд Amal, что переводится как "Надежда". Всего зонду потребуется 7 месяцев, чтобы преодолеть 493 млн км и выйти на орбиту Марса. Зонд займется сбором данных о климате Красной планеты и ее атмосфере.

Зонд будет оставаться на орбите Марса в течение всего марсианского года – 687 дней. Один виток вокруг Марса занимает 55 часов.

По словам программного директора миссии Сары аль-Амири, проект должен стать серьезным стимулом для молодых арабских ученых.

Зонд должен стартовать с отдаленного японского острова Танэгасима во время узкого окна для запуска 14 июля. Amal понесет на себе японская ракета. В это же время, сам зонд будет оборудован тремя типами датчиков для анализа сложного состава атмосферы Марса. Среди них будет широкополосная камера с высоким разрешением для измерения пыли и озона на планете.

Второй датчик – инфракрасный спектрометр для измерения верхней и нижней атмосферы, разработанный Аризонским государственным университетом, одним из трех американских университетов-партнеров проекта.

Третий датчик – ультрафиолетовый спектрометр для измерения уровней кислорода и водорода.

Аль-Амири отметила, что одним из основных направлений исследования будет выяснение того, как кислород и водород, необходимые для появления воды, улетучиваются с планеты.

Глава британской Группы Музея науки сэр Иэн Блатчфорд отметил, что "многие миссии были сосредоточены на геологии, но новая даст наиболее полную и целостную картину климата Марса".

Кроме этого, в планах ОАЭ построить человеческую базу на Марсе к 2117 году.

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