В Петербурге театр дал Minecraft-спектакль "Вишневый сад"

Санкт-Петербургский театр БДТ имени Товстоногова дал первый в России Minecraft-спектакль. На виртуальной сцене была показана 15-минутная версия классической пьесы Антона Чехова "Вишневый сад". Спектакль поставил молодой режиссер Эдгар Закарян, а артисты БДТ в реальном времени играли и озвучивали своих персонажей.

В спектакле были задействованы три актера, сыгравшие роли Раневской, Лопахина и Гаева. Бот-зомби исполнил роль Фирса.

До начала спектакля зрители могли виртуально прогуляться по залам и коридорам театра, виртуальная версия которых была выстроена игроками Minecraft под руководством архитектора Андрея Воронова. Потом прозвучали три звонка, занавес сцены раздвинулся и на "кубическую" сцену вышли "артисты". В "зрительный зал" смогли зайти только 90 игроков, остальные смотрели спектакль в соцсетях и YouTube.

Сообщается, что эта постановка открыла серию Minecraft-спектаклей по произведениям школьной программы по литературе. Так, создатели проекта решили привлечь внимание молодой аудитории, используя популярную игру.

Как ранее сообщал Фокус: