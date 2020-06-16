На Марсе обнаружено "зеленое свечение", присущее Земле

Зеленое свечение на Марсе было обнаружено прибором TGO Nomad, которым руководит Королевский бельгийский институт космической аэрономии (IASB-BIRA). Оно было вызвано высвобождающимися под воздействием солнечного света атомами кислорода из углекислого газа. Об этом пишет ЕКА (Европейское космическое агентство).

До сих пор подобное явление удавалось наблюдать лишь в земной атмосфере, хотя предположение, что оно присутствует и на Марсе, существовало около 40 лет. Впрочем, ученые предполагают, что зеленое свечение может существовать и на других планетах солнечной системы, просто проверить это пока не представляется возможным.

Зеленое свечение над Землей, снятое с борта МКС/Фото: ЕКА

Доктор Патель работающий над данными, собранными прибором TGO Nomad, отмечает, что свечение вокруг Марса гораздо ярче, нежели то, которое можно наблюдать вокруг Земли.

TGO обнаруживает атомы кислорода с помощью своего спектрометра Nomad. Этот инструмент видит кислород на определенных высотах - 80 км и 120 км над поверхностью Марса, так что, высчитав на какой высоте находится зеленый свет, можно определить толщину атмосферы. Кроме того, наблюдение за феноменом позволит определять наиболее подходящие условия для вхождения в атмосферу, спуска и приземления исследовательских аппаратов.

Как ранее писал Фокус:

Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску первой арабской космической миссии на Марс. В космическом агентстве ОАЭ говорят, что на следующей неделе должна начаться заправка топливом ракеты, на которой полетит зонд Amal, что переводится как "Надежда". Всего зонду потребуется 7 месяцев, чтобы преодолеть 493 млн км и выйти на орбиту Марса. Зонд займется сбором данных о климате Красной планеты и ее атмосфере.