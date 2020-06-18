160 миллионов лет назад в Австралии жили динозавры размером с автобус

Реконструкция показала, что огромный динозавр размером с автобус бродил по территории нынешнего штата Квинсленд примерно 160 миллионов лет назад.

Отпечатки его лап были найдены на потолке подземной угольной шахты примерно 70 лет, но никто их серьезно не изучал, решив, что они принадлежат уже известным науке видам. Спустя десятилетия ученые определили, что все эти следы принадлежали плотоядным динозаврам разных размеров.

Палеонтолог Энтони Ромилио сообщил, что гигант-динозавр был длиной около 10 метров, высотой - в три, а череп был несоразмерно мал – всего 1,2 метра.

"Это размеры почти эквивалентны размеру Ти Рексу", - сказал Ромилио о динозавре, который предшествует своему более знаменитому кузену примерно на 90 миллионов лет. Камни с отпечатками лап извлекли из шахты и сейчас они находятся в музее Квинсленда.

"По результатам исследований, некоторые из этих динозавров были размером с эму, некоторые – как автомобиль, а самый большой достигал размеров автобуса", - рассказал Ромилио. Но костей этих животных он не надеется найти. Слишком много времени прошло, и они вполне могли рассыпаться в прах.

Ранее в Квинсленде уже находили "тропу динозавров" и даже сумели идентифицировать всех животных, что по ней ходили.

Все фото: Museum of Queensland

Как ранее писал Фокус:

В австралийском штате Виктория нашли кости редчайшего динозавра – элафрозавра, который жил на территории, которая сейчас находится в Антарктике. Элафрозавр был около двух метров высотой, имел короткие лапки с четырьмя пальцами. Когда детеныши вылуплялись из яиц – у них были острые зубы и питались они мясом, однако по мере взросления они становились всеядными и зубастая пасть сменялась клювом. Элафрозавры жили стаями и быстро бегали.