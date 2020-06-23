Заговоренная связь. Все, что известно о 5G и его влиянии на здоровье

Новые технологии веками вселяли страх в сердца людей. Еще в XVIII веке британские рабочие громили ткацкие станки, опасаясь, что машины отнимут их хлеб. Со времен луддитов, как тогда прозвали протестующих, утекло немало воды, но и в дальнейшем новые технологии вызывали те или иные опасения. Телефоны и телевизоры, поезда и самолеты, а в более современной истории роботы и искусственный интеллект — страхи сопровождали все эти изобретения наравне с восторгами. Новое полено отправилось в очаг технофобии в конце минувшего десятилетия, когда на горизонте возникло пятое поколение мобильной связи 5G. Еще до внедрения технологии появились опасения, что она навредит здоровью людей. А с приходом коронавируса вокруг вредоносности 5G разгорелся настоящий пожар.

Огнем и ножом

В начале апреля в нескольких городах Великобритании произошли пожары на вышках 5G. Так некоторые жители Туманного Альбиона отреагировали на гуляющие по социальным сетям сообщения, что технология якобы связана с пандемией COVID-19. Реакция ученых и медиков была скорой и вполне однозначной.

"Это полная и несусветная чушь", — заявил директор Национальной службы здравоохранения Великобритании, профессор Стив Повис.

Подобного мнения придерживались и другие эксперты, но волну атак на сотовые вышки это не остановило. Только в Великобритании за месяц более 70 базовых станций так или иначе пострадали по вине конспирологической теории. И география нападений не ограничивалась Туманным Альбионом. Подобные инциденты случались в Нидерландах, Канаде, Бельгии, Новой Зеландии, России и многих других странах.

Страх и ненависть на Альбионе. Весной в Великобритании произошли десятки случаев нападений на сотовые вышки и инженеров телекоммуникационных компаний (фото: Getty Images)

От агрессивных действий технофобов пострадала не только инфраструктура, но и люди. В той же Великобритании помимо сотовых вышек нападениям подвергались и сотрудники телекоммуникационных компаний. В основном нападения были вербальными — инженерам приходилось выслушивать оскорбления, а порой и угрозы. Весной в стране произошли десятки таких случаев.

Но отдельные инциденты заходили гораздо дальше слов. Например, один из сотрудников Openreach, подразделения телекоммуникационной компании BT, получил плевок в лицо, а другой — попал в больницу с ножевым ранением.

На волне страхов выплыли и мошенники вроде фирмы BioShield Distribution, предлагавшей покупателям устройство, якобы способное защитить их от пагубного влияния 5G. Продавцы уверяли, что девайс "балансирует и гармонизирует разрушительные волны, исходящие из электрического тумана", "создает сердечную когерентность через плазменную поддержку и интерактивность" и даже "излучает волны жизненной силы". А когда специалисты разобрали этот чудо-оберег, он оказался грошовой USB-флешкой на 128 мегабайт, которая предлагалась по цене в 283 фунта стерлингов (примерно $350).

Так что министр без портфеля Майкл Гоув недаром назвал теорию заговора, построенную вокруг 5G и коронавируса, "опасной чушью", ведь она поставила под угрозу как имущество, так и благосостояние, и даже здоровье людей. При этом сложно сказать, что конкретно подталкивало нападавших к радикальным действиям, ведь, как и у вирусов, у конспирологической теории оказалось множество штаммов.

Грешное с праведным

Одна версия гласила, что 5G является причиной заболевания, другая — что вышки усиливают его, третья — что они его распространяют. Была даже гипотеза, что никакого COVID-19 не существует, а пандемия — просто мистификация, позволяющая властям внедрить 5G по всему миру под покровом карантина.

Ученые и эксперты в сфере телекоммуникаций охотно развенчивали подобные мифы, утверждая, что у них нет "технических оснований", да и связь между 5G и COVID-19 "биологически невозможна" в принципе. Как минимум потому, что радиоволны, излучаемые сотовыми вышками, и вирусы — "настолько же разные вещи, как мел и сыр".

Сигнал не пройдет. Не все противники 5G выглядят, как эта решительно настроенная женщина (Фото: Getty Images)

"Вирусы — это мелкие частицы, состоящие из генетического материала, завернутого в слой протеинов и жиров, — говорил доктор Саймон Кларк из Университета Рединга. — Радиосигналы 5G — это электромагнитные волны, как те, что уже используются в мобильных телефонах. Электромагнитные волны — это одно, а вирусы — другое, и подхватить их от сотовой вышки нельзя".

Наконец, не во всех странах, пострадавших от коронавируса, есть 5G. Например, в Чили, где зафиксировано более 80 тыс. случаев заражения, в начале года только стартовало общественное обсуждение по вопросу внедрения технологии. Индия, входящая в десятку стран с самым высоким количеством заболевших, не успела провести аукцион частот и отложила его в связи с карантином. А Иран, где в марте массовые захоронения погибших от болезни можно было увидеть из космоса, едва завершил подготовку, но запустить 5G еще не успел.

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Словом, факты и экспертные оценки указывают на то, что между данной технологией и пандемией коронавируса нет и не может быть никакой связи. Возможно, этого достаточно, чтобы теория со временем забылась, но сам 5G вызывал опасения и до COVID-19.

Презумпция невиновности

По оценкам Ханны Линдерсталь, главы шведской компании Earhart, отслеживающей дезинформацию в Сети, теория, связавшая эти явления, достаточно молода — ей еще и полугода нет. Но страхи, связанные с влиянием 5G на здоровье, блуждают по интернету дольше — Earhart отслеживает их с 2018-го. Они основаны на том, что от сотовых вышек и смартфонов исходит вредоносное излучение.

Мобильная техника и инфраструктура как нового, так и прошлых поколений мобильной связи источает радиоволны. Это одна из разновидностей электромагнитного излучения или электромагнитных волн. Само слово "излучение" может звучать тревожно, но за ним не обязательно скрывается нечто пугающее. Например, видимый свет, который нас окружает, — тоже электромагнитное излучение. С другой стороны, к нему также относятся рентгеновские лучи. Почему один вид — неотъемлемая часть нашей жизни, а другой может представлять угрозу для здоровья?

(инфографика: Оксана Грозная)

Все зависит от длины, частоты и энергии волны. Более длинные волны с более низкой частотой несут меньше энергии, а более короткие и высокочастотные — больше. В некоторых случаях количество переносимой энергии столь велико, что излучение может разрушать ДНК. В таком случае его называют ионизирующим. К этой категории относятся рентгеновское, гамма- и ультрафиолетовое излучения.

Остальные виды электромагнитного излучения — вроде радиоволн, обеспечивающих работу смартфонов, или видимого света — являются неионизирующими. То есть им не хватает энергии, чтобы вызвать разрушения ДНК.

Впрочем, это не значит, что радиоволны не оказывают вовсе никакого эффекта на наши тела. Они вызывают повышение температуры тканей, которые подвергаются излучению. Если повышение незначительное, то человек вполне может к нему адаптироваться, как это происходит, например, во время физических упражнений. Если же уровень излучения превосходит определенный порог, это может привести к тепловому удару или ожогам.

Так утверждают специалисты Международной комиссии по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) — организации, которая следит за тем, чтобы уровень излучения от мобильных технологий не превышал опасного значения. Еще в 1998-м она опубликовала список рекомендаций по ограничению воздействия радиосигналов, придерживаться которых рекомендовала Всемирная организация здравоохранения.

В начале нынешнего года ICNIRP представила обновленный список, в котором особое внимание уделила проблеме 5G. "Мы знаем, что часть сообщества обеспокоена безопасностью 5G, и надеемся, что обновленные рекомендации помогут успокоить людей", — заявил тогда председатель ICNIRP Эрик ванн Ронген.

Специалисты международной организации семь лет анализировали различные научные труды по влиянию электромагнитного излучения, но не нашли убедительных доказательств того, что радио­волны способны провоцировать рак, бесплодие, электромагнитную сверхчувствительность или оказывать какое-либо другое воздействие на здоровье человека. При этом в ICNIRP подчеркивают, что соблюдение стандартов, разработанных организацией, обеспечит безопасность использования 5G.

"Вирусы и электромагнитные волны, благодаря которым работают мобильные телефоны и интернет, – совершенно разные вещи. Такие же разные, как мел и сыр" Адам Финн, профессор педиатрии Бристольского университета

Когда рекомендации были опубликованы, глава отдела нормативно-правового регулирования GSMA (организация, представляющая интересы мобильных операторов) Джон Джусти отметил: "Двадцать лет исследований должны убедить людей, что нет никаких доказанных рисков для здоровья, исходящих от мобильных устройств или антенн 5G".

Как видно, защитники 5G предпочитают говорить не о безопасности технологии, а скорее об отсутствии доказательств обратного. Подобной сдержанной позиции придерживается и ВОЗ. Более того, в настоящее время организация проводит собственную оценку рисков для здоровья со стороны радиоволн всего диапазона (в том числе и 5G). Однако ее результаты будут опубликованы только к 2022 году. А до тех пор куда большей угрозой представляются теории заговора, подталкивающие людей к агрессивному поведению.

Какие возможности откроет 5G

Самое ощутимое преимущество, которое 5G предоставит рядовым пользователям, — это скорость передачи данных. Ожидается, что она может достичь 10 Гбит/с, так что загрузка фильма в HD-качестве будет делом даже не минут, а секунд. По оценкам аналитической компании Opensignal, в Саудовской Аравии, Южной Корее, Швейцарии, Кувейте, Австралии, Испании и Великобритании скорость скачивания в сетях 5G уже стала выше, чем в Wi-Fi. Кроме того, 5G обещает практически к нулю свести задержку сигнала. Все это откроет широкие возможности для развития автономного транспорта, автоматизации и роботизации производства, распространения технологий виртуальной и дополненной реальности.

Насколько распространена 5G

Технология 5G начала распространяться по миру только в прошлом году. Первой страной, где потребители смогли воспользоваться ею, стала Южная Корея. В апреле 2019-го здесь были запущены и сеть 5G, и первый смартфон с ее поддержкой. С тех пор технология стремительно охватывала планету. К началу лета текущего года мобильные услуги 5G были доступны уже в 38 странах. По различным оценкам, в конце прошлого года число подписчиков 5G в мире составляло от 10 до 17 млн человек. Это меньше 1% всемирного рынка мобильной связи. Однако в ближайшие годы количество пользователей будет быстро расти. Предполагается, что уже в 2023 году оно перевалит за миллиард. Относительно того, когда 5G станет доступна в Украине, называются разные сроки, но даже по самому оптимистичному прогнозу это произойдет не раньше 2022 года.

Какие смартфоны поддерживают 5G

Хотя 5G только начала наращивать популярность в мире, многие производители уже активно продают смартфоны, поддерживающие мобильную связь нового поколения. В настоящее время лидер — Samsung. В первом квартале текущего года корейская компания поставила 8,3 млн таких смартфонов по всему миру. Второе и третье место заняли китайские Huawei и Vivo, объем поставок которых составил 8 и 2,9 млн единиц соответственно. Кроме как у тройки лидеров, смартфоны с поддержкой 5G уже есть или появятся еще до конца года в линейках Xiaomi, Oppo, OnePlus, LG, Sony и ZTE. Поклонники Apple пока не могут оценить работу нового поколения мобильной связи, но вероятно, что компания представит 5G-совместимый iPhone в нынешнем году, но позже.