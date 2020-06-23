Китай запустил последний спутник навигационной системы-конкурента GPS

Китайский спутник был запущен на борту ракеты Long March-3 со стартовой базы космодрома Сичан 23 июня. Запуск произошел около 10 часов утра и уже через полчаса он вышел на орбиту Земли, где раскрыл свои солнечные батареи. Об этом сообщает The Guardian.

Изначально, спутник планировали запустить на прошлой неделе, но пуск отложили из-за возникших технических неполадок.

Спутниковая система Beidou собирается обеспечить глобальное покрытие для синхронизации и навигации, предлагая альтернативу таким системам, как ГЛОНАСС, Galileo и GPS.

"Запуск 55-го спутника в семействе Beidou свидетельствует, что стремление Китая обеспечить глобальное покрытие было "полностью успешным". На самом деле, это также означает, что мы превращаемся из ведущей нации в области космонавтики в настоящую космическую державу", – заявил главный конструктов системы Ян Чанфэн.

Китайская космическая программа быстро развивалась в течение последних двух десятилетий, так как правительство обеспечивает развитие независимых высокотехнологических возможностей и уже доминирует в таких областях, как обработка данных 5G.

Первая версия Beidou, которая называлась "Большая Медведица", была выведена из эксплуатации в 2012 года. В будущем Китай планирует создать более умную, доступную и интегрированную систему с ядром Beidou, которая должна быть запущена к 2035 году.

В 2003 году Китай стал третьей страной, которая самостоятельно запустила космическую миссию с экипажем, а также построила экспериментальную космическую станцию и отправила пару луноходов на поверхность Луны.

В планах у Китая создать полностью функционирующую постоянную космическую станцию и отправить экипаж на Луну. Первая попытка отправить орбитальный аппарат и марсоход на Марс может произойти уже в следующем месяце. В случае успеха, Китай станет второй страной, после США, чей аппарат приземлится на Красной планете.

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