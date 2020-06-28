10 лет за один час. NASA показало завораживающее видео солнечной активности

NASA опубликовало видео, на котором десятилетие активности Солнца демонстрируется всего за один час. Об этом сообщает NDTV.

Видео удалось сделать с помощью Обсерватория солнечной динамики NASA (SDO), которая уже более 10 лет непрерывно следит за Солнцем. Обсерватория находится на орбите Земли и за все это время сделала 425 млн изображений нашей звезды в высоком разрешении. Именно эти изображения и легли в основу опубликованного таймлапса.

Отснятый материал показывает рост и снижение активности Солнца, происходящее каждый 11-летний цикл солнечной активности. Наблюдения за ним позволили ученым больше узнать работе звезды и о том, как она влияет на солнечную системы в целом.

По словам NASA, каждый 11 лет магнитное поле Солнца проходит цикл. Приблизительно каждые 11 лет магнитное поле Солнца полностью переворачивается, а его северный и южный полюса меняются местами.

"Компилируя фотографии, сделанные ежечасно, видео сжимает десятилетие Солнца в 61 минуту", – говорится в сообщении NASA.

Видео на YouTube под названием A Decade of Sun уже собрало более миллиона просмотров.

В комментариях к видео NASA также объясняет, что затемненные кадры на таймлапсе – это моменты, когда Земля или Луна бросает тень на SDO, проходя между космической обсерваторией и Солнцем.

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