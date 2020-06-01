Астрономы нашли в космосе "зеркальное отражение" Земли и Солнца

Ученые обнаружили далекую экзопланету, которая очень похожа на Землю и вращается вокруг звезд, подобной Солнцу. Об этом сообщает Futurism.

Команда из Общества научных исследований имени Макса Планка заявляет, что пока невозможно сказать точно, может ли найденная экзопланета под названием KOI-456.01 поддерживать жизнь. Но согласно результатам исследования, экзопланета является очень хорошим кандидатом, настолько хорошим, что ученые называют его "зеркальным отражением" наших Земли и Солнца.

Похожая на Землю экзопланета вращается вокруг звезды Kepler-160, которая находится на расстоянии около 3 тыс. световых лет от нашей собственной звездной системы. В отличие от большинства звезд, вокруг которых вращаются экзопланеты размером с Землю, Kepler-160 испускает свет в видимом спектре, а не инфракрасном свете. Данный нюанс является важным аспектом для развития жизни.

"Полная картина обитаемости, однако, включает в себя и анализ качеств самой звезды", – говорит исследователь из Общества Макса Планка Рене Хеллер.

Отмечается, что похожесть экзопланет на Землю оценивается скорее по их размеру, чем по обитаемости. Но все же система Kepler-160 выглядит поразительно похожей на нашу.

"KOI-456.01 является относительно большой по сравнению со многими другими планетами, которые считаются потенциально обитаемым. Но именно сочетание размера планеты и звезды-хозяина солнечного типа делает ее такой особенной и знакомой", – подчеркнул Хеллер.

Исследователи предполагают, что условия на поверхности KOI-456.01 могут быть аналогичными земным, если атмосфера экзопланеты не слишком массивна. Количество света, получаемого от звезды-хозяина, составляет около 93% солнечного света, который наблюдается на Земле. Если KOI-456.01 имеет в основном инертную атмосферу с мягким, похожим на земной парниковым эффектом, то температура на поверхности будет в среднем +5 градусов по Цельсию. Этот показатель примерно на 10 градусов ниже средней глобальной температуры на Земле.

Ученые отмечают, что период обращения экзопланеты вокруг своей звезды составляет 378 дней.

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